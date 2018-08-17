Чубаров назвал возможные варианты нового названия Крыма

20:08 22.10.2018 0 комментариев Крым

Проект изменений и дополнений в Конституцию относительно Крыма, который подготовила рабочая группа конституционной комиссии Украины, содержит варианты нового названия Крыма в составе государства.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время круглого стола в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Мы подготовили проект изменений и дополнений в Конституцию Украины, раздел 10 и параллельно с этим члены рабочей группы совместно с экспертами работали над законом о статусе крымскотатарского народа и закона о коренных народах Украины”, — сказал он.

По словам Чубарова, в случае положительного решения Конституционной комиссии, этот пакет будет направлен в Верховную Раду Украины.

“У нас есть несколько вопросов, которые остаются такими, что решение будет за Конституционной комиссией. Один из таких вопросов — это название. Сейчас рабочее название — это “Крымская автономия”, но есть предложения сохранить существующее название “Автономная Республика Крым”, и также название “Крымскотатарская автономия”, — сказал глава Меджлиса



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