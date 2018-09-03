В Российской Федерации продолжают решать проблему водообеспечения аннексированного Крыма разработкой новых подземных источников.

Стало известно, что на эти цели запланировано выделить 19 млрд рублей, сообщают Новости Крыма.

Финансирование предусмотрено для реализации программы, разработанной с целью преодоления на аннексированном полуострове дефицита пресной воды. О таких планах проинформировал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

По его словам, программа рассчитана на три года. Предполагается, что вода из нескольких подземных источников, расположенных в центральной части оккупированного Крыма, будет поступать в восточные регионы полуострова и предназначаться, в том числе, и для таких городов, как Керчь и Феодосия.

Как известно, некоторые российские ученые считают, что в аннексированном Крыму достаточно пресной воды. Десятилетиями она поступала туда через Северо-Крымский канал и главное, по их мнению, – найти ее в подземных недрах.