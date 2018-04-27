Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
|19:17 22.10.2018
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|Болгария
Президент Болгарии Румен Радев во время выступления в Оксфордском университете раскритиковал влияние политики Евросоюза на безопасность входящих в ЕС стран.
Президент Болгарии подчеркнул, что руководство ЕС не желает выделять достаточно средств "для обеспечения адекватных оборонительных способностей и инвестировать в безопасность" стран сообщества, передает Novinite.
Радев также критически отозвался о политике "открытых дверей" ЕС в вопросе миграции.
Он подчеркнул, что этот подход "оказал опустошительный эффект на страны, из которых идут мигранты", так как он "мешает молодому поколению этих стран акцентировать внимание на проблемах своей родины и ее будущем".
Президент Болгарии выразил уверенность, что нынешняя политика Евросоюза, подразумевающая реагирование на возникающие угрозы, не может в долгосрочной перспективе обеспечить адекватный уровень безопасности ЕС.
Отвечая на вопрос о том, как Болгария может поспособствовать снижению напряженности между Великобританией и США, с одной стороны, и Россией, с другой, президент Болгарии отметил, что "его страна не может определять политику этих государств".
При этом он заявил, что Болгариядолжна отстаивать свои национальные интересы, не только в сфере безопасности, но также в экономике и в энергетике.
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