В оккупированном Крыму не нашлось желающих построить спортивный комплекс за 2 млрд рублей
|18:51 22.10.2018
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|Крым
Министерство спорта России не нашло подрядчика строительства новых зданий тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» в оккупированной Алуште.
Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, сообщает Крым Информ.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки», – говорится в разделе результатов определения поставщика услуг.
Согласно информации на сайте госзакупок, на строительство новых объектов спортцентра «Крымский» из федерального бюджета выделяется 2,02 млрд рублей, финансирование рассчитано на три года: в 2018 году – 417,7 млн рублей, 2019-й – 482,9 млн рублей, 2020-й – 1,12 млрд рублей.
Ранее Главгосэкспертиза РФ одобрила смету строительства тренировочного центра «Крымский» в оккупированной Алуште, где должны были проходить тренировки по спортивному, синхронному и паралимпийскому плаванию, водному поло, прыжкам в воду и другим видам спорта.
Согласно проекту новый комплекс должен представлять собой 7-этажный спортивный блок с пищеблоком общей площадью более 9 тыс кв. м, открытый универсальный бассейн на 4,5 тыс кв. м с трибунами, закрытый паркинг почти на 800 кв. м. Здесь же по проекту расположится 11-этажная гостиница с медико-восстановительным центром, общая площадь которых составит более 6 тыс кв.м. В спортивном секторе центра должны быть обустроены современные тренажерные залы, универсальный зал для занятий волейболом, баскетболом, гандболом и бадминтоном, залы для хореографии и бокса.
Бассейн по проекту будет оборудован вышками для прыжков в воду с разной высоты и информационным табло. 50-метровый бассейн рассчитан на то, что за смену им сможет воспользоваться до 120 человек. Открытые трибуны разместят на крыше паркинга, здание которого будет примыкать к обходной дорожке бассейна.
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