Правительство одобрит Стратегию информационной реинтеграции Крыма в течение месяца.

Об этом первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сказала на заседании круглого стола в Укринформе.

"Стратегия информационной реинтеграции Крыма будет принята в течение месяца. Поскольку уже было на позапрошлой неделе решение СНБО, которое заставляет фактически Кабинет министров принять этот документ", - сказала Джапарова.

По ее словам, в стратегии содержатся четкие ответы относительно того, как лучше действовать Украине и ее международным партнерам, чтобы как можно скорее добиться возвращения территории в настоящее время оккупированного Российской Федерацией полуострова.

"Стратегия информационной реинтеграции Крыма частично дает ответ на то, что должно быть сделано. Поскольку мы понимаем, что когда определяется рамка политико-дипломатического возвращения, есть информационный сегмент с точки зрения работы не только за возвращение территории, но и за возвращения людей, которые проживают на территории Крыма", - сказала она.

Первый заместитель министра информполитики напомнила о том, что МИП постоянно проводит коммуникационные кампании, цель которых - напомнить о том, что Крым - это Украина.

В то же время она констатировала, что информационное пространство в основном подает картинку о событиях на полуострове, о том, что такое Крым, какие там в настоящее время проходят репрессии, есть и аргументы относительно того, почему именно мы должны вернуть свои территории. Но при этом не предлагается ни одного конкретного сценария такого возвращения.