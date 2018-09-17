Путин решил шантажировать Украину новыми санкциями, пока неизвестно какими

17:57 22.10.2018 0 комментариев Россия

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, решение принято в ответ «на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации».

В частности, Путин постановил федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, «в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего Указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры».

Кроме этого, правительству РФ положено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц; обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации указа президента России. 

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания (то есть с 22 октября) и подлежит отмене по представлению правительства Российской Федерации в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил в эфире украинского телеканала о том, что во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину будет подниматься вопрос следующих санкций в отношении РФ. 


 



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