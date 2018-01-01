Голландская компания Damen Schelde предоставила Минобороны Румынии уточненное предложение по проектированию и постройке новых многоцелевых корветов.

Как отмечает Jane's, в тендере также участвуют итальянская компания Fincantieri и французская Naval Group. По условиям конкурса, победителя должны назвать 26 октября, однако, по данным источника издания, принятие окончательного решения могут отложить на несколько недель, сообщает FlotProm.

Программа усиления румынского флота предполагает закупку четырех корветов, а также модернизацию уже состоящих на вооружении двух фрегатов класса "Тип-22" – "Регина-Мария" и "Реджель Фердинанд". На эти цели военное ведомство республики готово потратить 1,6 млрд евро.

ВМС Румынии заинтересованы в приобретении многоцелевых кораблей водоизмещением около 2500 тонн, способных вести противолодочную борьбу, отражать воздушное нападение, наносить удары по целям на суше, а также поддерживать поисково-спасательные операции. Кроме того, на борту должен базироваться вертолет массой до 10 тонн.



От участников тендера требуют задействовать в строительстве либо дочерние компании, расположенные в Румынии, либо привлечь местных партнеров. Первый корвет должны поставить в 2021 году, а всю программу необходимо завершить в 2025 году.



Голландская Damen предложила румынскому флоту свой проект SIGMA 10514, оснащенный зенитными ракетами Raytheon Evolved SeaSparrow и противолодочными ракетами "Гарпун". Постройку корветов сможет обеспечить судостроительное предприятие компании, расположенное на востоке Румынии в Галаце.



Итальянская Fincantieri, владеющая верфями Vard Braila и Tulcea в Румынии, готова модифицировать для румынских ВМС проект корвета типа "Абу-Даби", построенного ранее для флота Объединенных Арабских Эмиратов.



В свою очередь французская Naval Group продвигает корветы класса "Говинд-2500", которые вооружают ракетами производства компании MBDA.

Фрегат проекта SIGMA 10514 Dame



Корвет "Абу-Даби", Объединенные Арабские Эмираты Fincantieri

Проект корвета типа "Говинд-2500"





