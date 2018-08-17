В Киеве презентовали результаты опроса «Возвращение Крыма: видение украинцев», согласно которым создание крымскотатарской автономии поддерживают около 50% граждан.

Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает ATR.

По словам Чубарова, полученные цифры свидетельствуют, что у украинцев есть четкие ориентиры относительно принадлежности Крыма украинскому государству, а также относительно российской оккупации.

Общенациональный опрос проводился Фондом «Демократические инициативы» им. Илько Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в августе этого года.

Напомним, в сентябре глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров с трибуны Верховной Рады призвал президента Петра Порошенко созвать в ближайшее время Конституционную комиссию для рассмотрения поправок в Конституцию в части статуса Крыма.

Чубаров подчеркнул, что Рабочая группа завершила работу над поправками и дополнениями в Конституцию, а также над законопроектом о статусе крымскотатарского народа и коренных народов Украины.