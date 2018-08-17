Создание крымскотатарской автономии поддерживают 50% украинцев
|17:03 22.10.2018
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|Крым
В Киеве презентовали результаты опроса «Возвращение Крыма: видение украинцев», согласно которым создание крымскотатарской автономии поддерживают около 50% граждан.
Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает ATR.
По словам Чубарова, полученные цифры свидетельствуют, что у украинцев есть четкие ориентиры относительно принадлежности Крыма украинскому государству, а также относительно российской оккупации.
Общенациональный опрос проводился Фондом «Демократические инициативы» им. Илько Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в августе этого года.
Напомним, в сентябре глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров с трибуны Верховной Рады призвал президента Петра Порошенко созвать в ближайшее время Конституционную комиссию для рассмотрения поправок в Конституцию в части статуса Крыма.
Чубаров подчеркнул, что Рабочая группа завершила работу над поправками и дополнениями в Конституцию, а также над законопроектом о статусе крымскотатарского народа и коренных народов Украины.
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