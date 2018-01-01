Армянская авиакомпания жалуется на дифференцированную ценовую политику российских аэропортов
|15:42 22.10.2018
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|Армения
Армянская авиакомпания «Тарон-Авия» пожаловалась на дифференцированную ценовую политику российских аэропортов: для не-российских авиакомпаний они определяют более высокие цены за свои услуги, чем для российских.
Об этом в беседе с журналистами в рамках Международного выставочного форума «Евразийская неделя» сказал председатель Госкомиссии по защите экономической конкуренции Армении Артак Шабоян, передает NEWS.am.
По его словам, создание неравных условий для авиакомпаний в аэропортах противоречит принципам и правилам здоровой конкуренции в ЕАЭС.
«Мы сделаем все для решения этой проблемы, и это решение может сыграть важную роль в развитии армянских авиакомпаний», - отметил Шабоян.
Он выразил уверенность, что все вопросы и проблемы в юрисдикции ЕЭК по вопросам конкуренции и антимонопольного регулирования обязательно будут решены.
Шабоян также обратил внимание на тот факт, что армянский аэропорт «Звартноц» проводит единую ценовую политику для всех авиакомпаний мира.
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