Армянская авиакомпания «Тарон-Авия» пожаловалась на дифференцированную ценовую политику российских аэропортов: для не-российских авиакомпаний они определяют более высокие цены за свои услуги, чем для российских.

Об этом в беседе с журналистами в рамках Международного выставочного форума «Евразийская неделя» сказал председатель Госкомиссии по защите экономической конкуренции Армении Артак Шабоян, передает NEWS.am.

По его словам, создание неравных условий для авиакомпаний в аэропортах противоречит принципам и правилам здоровой конкуренции в ЕАЭС.

«Мы сделаем все для решения этой проблемы, и это решение может сыграть важную роль в развитии армянских авиакомпаний», - отметил Шабоян.

Он выразил уверенность, что все вопросы и проблемы в юрисдикции ЕЭК по вопросам конкуренции и антимонопольного регулирования обязательно будут решены.

Шабоян также обратил внимание на тот факт, что армянский аэропорт «Звартноц» проводит единую ценовую политику для всех авиакомпаний мира.