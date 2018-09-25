У украинцев спросили, возможно ли возвращение Крыма в Украину
|15:15 22.10.2018
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|Крым
В Киеве презентовали результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.
Согласно опросу 65,8% опрошенных украинцев выступают против обмена Крыма на Донбасс. То есть они не готовы признать оккупированный Крым российским в обмен на то, что Россия уйдет с оккупированных территорий Донбасса и прекратится поддержка Россией так называемых «Л/ДНР», сообщает ATR.
У украинцев также спросили, возможно ли возвращение Крыма в Украину в будущем.
42,3% считают, что возможно, но только в долгосрочной перспективе, 20,1% — скорее, уже невозможно, 15,5% — нет, абсолютно невозможно (Крым потерян для Украины навсегда).
Лишь 5,4% считают, что возвращение Крыма возможно уже в ближайшей перспективе.
Социологи также спросили у респондентов, в состав какой страны должен входить Крым.
68,9% опрошенных считают, что Крым должен входить в состав Украины, 12,5% — должен быть таким образованием как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье, 4,4% — должен входить в состав России.
Общенациональный опрос проводился во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с 16 по 22 августа 2018 года.
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