Уже давно настойчиво «Укрзализныци» предлагают назначить дополнительный поезд для крымчан сообщением Киев-Вадим для людей, направляющихся в Крым.

Но похоже на то, что те кто ездят в Москву – это желанные клиенты «Укрзализныци», ведь туда направляется аж десять поездов, а те крымчане, которые хотят из Крыма поехать не в Москву, а в Киев – не желательны. Но аналогичная проблема касается и автобусных перевозок.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK.

«Я не знаю, кто предлагает драфт по перевозкам в Крым и обратно. Но думаю, что такие люди не могут находиться в украинской власти. Потому что у нас есть четкая и однозначная позиция, которую мы озвучивали много раз о том, что надо организовать легальные автобусные пассажирские перевозки до пунктов разграничения на въезде и выезде», – сказал Бабин.

Он рассказал, что всего в три пункта пропуска, два из которых имеют ключевое значение. Речь идет о Чонгаре и Каланчаке. Соответственно там выходы на восточную, центральную и западную Украину должны быть обустроены внутренними областными автобусными маршрутами до ближайшего хаба.

«То есть туда, где есть железная дорога, украинский суд, культура, театр, университет, то есть речь идет о городе Херсоне, ведь другого природного хаба там нет. Если же идти на восток, то ближайшей точкой является город Геническ и станция Новоолексеевка, где формируются поезда во все точки Украины», – рассказал он.

По его словам, фактически, надо выйти на легальные перевозки на очень небольшом участке. Но из-за того, что длительное время работает черный бизнес, посредники, крыша на уровне районных структур ничего не меняется.

«Вы же прекрасно понимаете, какой это кэш, ведь сто тысяч человек в месяц пересекают линию разграничения и каждый платит почти нелегальному перевозчику. То есть объемы «инвестиций» в карманах отдельных должностных лиц можно только себе представить», – отметил Бабин.

Также, по его мнению, не стоит забывать, что те перевозчики, которые едут из Крыма в Украину, полностью подконтрольны ФСБ. Ведь как правило они не берут пассажиров с КПВВ, а из Армянска, Евпатории или Феодосии.

«Поэтому мы с самого начала настойчиво требуем наконец объявить конкурсы на внутриобластные и внутрирайонные соответствующие автобусные маршруты. Потому мы можем констатировать, что государственные администрации уклонялись от оглашения этих конкурсов. Только недавно наконец-Херсонская ОГА объявила конкурс на ряд маршрутов, но все же должны быть объявлены конкурсы и в восточную часть области до КПВВ Чонгар», – считает он.

Кроме того, он отметил, что настойчиво предлагали «Укрзализныци» назначить дополнительный поезд для крымчан сообщением Киев-Вадим.

«Нет никаких технических предупредительных вопросов, есть лишь вопрос политической воли. Ведь, если и нет вагона, то есть десять ежедневных поездов до Москвы и можно будет пустить 9, а не 10. И этого даже никто не заметит. Потому что получается так, что те, которые ездят в Москву – это желанные клиенты «Укрзализныци», а те крымчане, которые хотят из Крыма поехать не в Москву, а в Киев – не желательны. И это чисто вопрос «Укрзализныци», потому что они его блокируют, а не министр», – добавил Бабин.

Напомним, за первую половину 2018 года Укрзализныця получила финансовый результат от курсирования поездов в направлении Российской Федерации и обратно в сумме 177,580 млн грн.