На сегодня у нас нет четкой грани, которую мы должны оборонять на Азове. Это главное! Военные должны четко знать, где граница, которую не должны пересекать россияне.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Борис Бабин, комментируя обострение ситуации в Азовском море, отметил, что соглашение между Украиной и РФ о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, которое было подписано в 2003-м году, было неудачным.

«В условиях «Тузлинского конфликта» Украина вынуждено и под давлением пошла на эти соглашения. Россияне получили то, что они хотели, но то, что обещали – не выполнили. Это стандартная российская практика. Поэтому сегодня я бы не «носился» с этим соглашением, как с каким-то священным писанием», – подчеркнул Борис Бабин.

В то же время он отметил, что позиция руководителя МИД относительно того, что на Азове есть территориальное море, – правильная.

«Думаю, что это абсолютно трезвый подход, что на сегодня мы имеем определенные соглашения. Возможно, некоторое время они действовали или будут действовать, но, будут ли они действовать всегда? Поэтому второй ключевой вопрос: а что будем делать мы, когда эти соглашения уже не будут действовать. Де-факто они уже не действуют. А де-юре? Что будем делать мы на следующий день, когда Украина денонсирует это соглашение? Я сейчас не говорю, нужно или не нужно. Я моделирую, готовы ли мы к тому, что будет завтра»,– отметил Бабин и добавил, что у Украины есть много внутренних вопросов, которые нужно решить.

По его словам, нужно официально перевести на украинский язык и обнародовать Конвенцию ООН по морскому праву, к которой Украина присоединилась еще в 1994-м году. Нужно определить и выходные линии на Азове, от которых нужно считать морские просторы.

«Я не знаю ни одного акта, которым бы они были определены»,– подчеркнул постпред Президента в АР Крым.

Борис Бабин добавил, что также необходимо принять закон о внутренних водах, территориальное море и прилегающую зону.

«С первых дней, когда слово «Азов» появилось в медиа, я говорил журналистам, что мы не можем просто денонсировать соглашения. Сначала мы должны принять закон, чтобы не образовался правовой вакуум»,– подчеркнул Бабин и сообщил, что такой закон определен указом Президента, как необходимый и предусмотрен решением СНБО.

Борис Бабин считает, что в этом вопросе государство имеет комплексный и правильный подход.

В то же время гость программы отметил, что Украина должна усиливать военную группировку в Азовском море. По его словам, также важно определить четкую грань, которую надо защищать на Азове.

«Это главное! Военные должны четко знать, где граница, которую не должны пересекать россияне. У нас на Азове никогда не было военных. Но сегодня, когда они там есть, они должны иметь четкую границу. И если россиянин ее пересекает, необходимо открывать огонь на уничтожение. Если у нас будет такая граница, с россиянами будет проще вести дискуссию»,– пояснил Борис Бабин.

Напомним, что в течение нескольких месяцев Россия задерживает корабли, которые направлялись в порты Бердянска и Мариуполя. Для того, чтобы нейтрализовать российскую угрозу, Украина решила создать до конца года в Бердянске военную базу ВМС.