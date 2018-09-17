Постройка полдюжины МРК для ВМФ России застопорилась после отказа Украины от поставки двигателей

13:52 22.10.2018 0 комментариев Россия

Непоставка дизелей М507 для малых ракетных кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт", и проблемы с серийным производством российских силовых установок для фрегатов проекта 11356, шифр "Буревестник", сорвали обе программы постройки этих кораблей.

Как стало известно Mil.Press FlotProm, передача двух "Каракуртов", строящихся на Зеленодольском заводе им. Горького, отложена примерно на год, а силовые установки "Буревестников" до сих пор ожидают ГТД и редукторы.

Почти полдюжины корпусов МРК проекта 22800 для ВМФ России ожидают поставку дизелей и дизель-генераторов. "Каракурты" создавали как альтернативное решение на время задержки постройки фрегатов проекта 11356. 

Постройка последних застопорилась из-за отсутствия российских корабельных газотурбинных двигателей после отказа Украины от поставки этих двигателей. Три "Буревестника" из "адмиральской серии" в разной степени готовности ожидают свои силовые установки в Калининграде. 

"Всего на российских верфях "Янтарь", "Пелла", а также в Зеленодольске и Керчи ждут двигателей около десяти кораблей, – рассказал изданию отраслевой источник, знакомый с ситуацией. – Заказчики и производители ежемесячно проводят соответствующие совещания, однако ситуация с силовыми установками кораблей остается крайне сложной".

Срыв поставок Mil.Press FlotProm объяснил главный редактор журнала "Двигателестроение" Лев Новиков. "Несмотря на все усилия по возрождению производства двигателей, которые прилагают наши власти и промышленность уже второй десяток лет, этого в полной мере не происходит, – рассказал он изданию. – К сожалению, ряд руководителей не хотят понимать, что двигатели – один из ключевых элементов военной техники".

Он добавил, что многим программам импортозамещения или восстановления производства уже больше 10-15 лет, однако серьезных успехов пока нет. 

Авторы проекта стратегии судостроительной промышленности до 2035 года, опубликованной Минпромторгом 28 июня, назвали ситуацию в области производства энергетического оборудования для кораблей и судов "особенно критической". Речь идет о дизельных двигателях, дизель-генераторах, ГТД и других агрегатах. 

 



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