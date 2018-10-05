Малые десантные корабли на воздушной подушке остаются для оккупантов недоступными из-за отсутствия украинских комплектующих
|13:25 22.10.2018
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|Крым
Как ни старались в России реализовать программу импортзамещения, а получается это у них крайне неказисто. Вот и малые десантные корабли на воздушной подушке (ДКВП) проекта 12322 "Зубр" остаются для оккупантов недоступными из-за отсутствия украинских комплектующих.
Напомню, что эти ДКВП производились на судостроительном заводе "Море", который после оккупации полуострова Россия прибрала себе, пишет на странице сайта Информационное Сопротивление военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
На сегодняшний день этот завод находится в аренде “Ленинградского судостроительного завода “Пелла” и на его мощностях заложено три малых ракетных корабля проекта 22800, которые должны быть переданы ВМФ РФ в 2019, 2020 и 2021 гг.
В свою очередь, завод не спешит реализовывать проект 12322, хотя 15 июня 2017 года было официально объявлено, что в 2018 году завод начнет строительство “Зубров”. Однако за окном октябрь 2018, а строительство не только не началось, но и вдобавок обросло нелицеприятными подробностями.
Как стало известно, закладку ДКВП проекта 12322 отложили как минимум до 2022 года! А всему виной украинские комплектующие, а именно - газотурбинные установки, дизель-генераторы и редукторы. И если с двигателями ещё как-то продвинулись, то вот редукторы пока российским импортзаместителям никак не даются. А потому, на “Зубры” заказы вряд ли поступят в ближайшие 4 года.
Что ж, еще одно свидетельство того, как высокие технологии уровня “запоребрье” не способны справиться с задачами не то чтобы в течение 4 лет оккупации полуострова, но и в перспективе с вдвое большим сроком. С другой стороны, кто его знает, что будет с Крымом к 2022 году, возможно, он к тому времени вернется в состав Украины. А стоящие на стапелях завода “Море” МБК проекта 22800 и заложенные “Зубры” будут приятным бонусом.
Напомним: Как в России импортозамещают украинские комплектующие корабельных газотурбогенераторов.
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