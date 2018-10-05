Канада поддерживает усиление санкционного давления на РФ, в частности из-за Керченского моста
|12:58 22.10.2018
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|Крым
Руководство Канады поддерживает позицию о необходимости усиления санкционного давления на Россию.
Об этом во время своего визита в Канаду заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, сообщает «Укринформ».
«Во время встречи с членами парламентской группы дружбы между Канадой и Украиной мы обсудили «список Магнитского» и дальнейшее расширение санкций против России. Депутаты поддерживают позицию усиления этих санкций для прекращения российской агрессии», — сказал Кубив, информирует enovosty.com/news.
Он добавил, что поставил вопрос санкций также во время встречи с министром международного развития Канады Мари-Клод Бибо и международной торговой диверсификации Джимом Карром. «Речь шла о расширении как индивидуальных санкций по «списку Магнитского», так и более широких экономических ограничительных мер, в частности из-за Керченского моста», — подчеркнул первый вице-премьер-министр.
По его словам, во время разговоров с руководством Канады было упомянуто и об украинских политических заключенных, и о провокационные действия РФ в Азовском море.
«Если не остановить Россию санкциями, то существует угроза милитаризации Мариуполя», — предупредил Кубив.
Напомним: Скандинавские банки Nordea, Danske Bank и Handelsbanken получили иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга, поданный из-за введенных против него санкций США.
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