В Азовском море нашли фрагменты тел летчиков упавшего самолета Л-39

12:31 22.10.2018 0 комментариев Россия

Оба летчика учебного самолета Л-39, который упал в Азовское море в четверг, 18 октября, погибли.

Об этом сообщает министерство обороны России. Ранее поступали сообщения о том, что им удалось катапультироваться, передает ВВС.

"По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков", - говорится в сообщении военного ведомства.

Найденные фрагменты тел были извлечены из воды. Для подъема крупных обломков фюзеляжа самолета направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота РФ, который может обеспечивать спуски водолазов.

Самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду вечером в четверг при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская, сообщало ранее министерство обороны.

Источники Интерфакса, РИА Новостей и ТАСС, в свою очередь, говорили, что летчики смогли катапультироваться. Собеседник ТАСС при этом уточнял, что пилоты после катапультирования упали в воду.

В сообщении министерства обороны не проясняется вопрос о катапультировании.

Спасательная операция продолжалась примерно двое суток, прерываясь в ночное время. В ней, как сообщалось, принимали участие не менее семи катеров и четыре вертолета.

Источник ТАСС говорил, что Л-39 упал в 1,5 км от берега.

В пятницу, 19 октября, анонимный собеседник Интерфакса рассказал, что один из пилотов потерпевшего крушение на Кубани самолета Л-39 якобы найден живым. Из этого сообщения следовало, что катапультироваться удалось лишь одному летчику.

"Второй пилот, по предварительной информации, катапультироваться по какой-то причине не смог. Возможно, возникла проблема с техникой", - говорил этот источник.

Минобороны тогда опровергло сообщения о найденном пилоте.

"К сожалению, появившаяся информация о якобы обнаружении живым одного из летчиков самолета Л-39, разбившегося у побережья Должанской косы 18 октября, недостоверна", - сказали в министерстве вечером в пятницу, пообещав продолжить поиски в субботу утром.

Министерство обороны официально заявляло, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта.

Учебно-тренировочный самолет Л-39 "Альбатрос" был разработан в Чехословакии и предназначен для подготовки летчиков. По данным ТАСС, самолет вылетел с аэродрома в Ейске, где находится центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России.



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