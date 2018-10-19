Херсонский суд перенес рассмотрение иска владельца судна "Механик Погодин"

12:05 22.10.2018 0 комментариев Крым

Назначенное на 19 октября 2018 года первое заседание по иску ООО «В.Ф.Танкер» к Азово-Черноморскому региональному управлению Государственной пограничной службы Украины и капитану Херсонского морского порта перенесено на 24 октября 2018 г.

Судья Херсонского окружного административного суда принял решение об отложении дела в связи с непредставлением ответчиками запрошенных документов, которые необходимы для оценки обстоятельств дела, сообщается на сайте ООО "В.Ф.Танкер".

К делу не были приложены письма Службы безопасности Украины, на которые ссылается Азово-Черноморское региональное управление погранслужбы Украины и которые запрещают выход танкера «Механик Погодин» из акватории порта Херсон. По заявлениям представителей погранслужбы, «данные документы содержат служебную информацию с грифом ограничения доступа, в связи с чем не подлежат разглашению третьим лицам». 

Второй ответчик по делу — капитан Херсонского морского порта, — на заседание не явился. Представителей с его стороны также не было.

Напомним: Россия отказалась помогать владельцам судов, которые вопреки санкциям зайдут в порты Украины.



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