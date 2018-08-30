На российской военной базе ЮВО в самопровозглашенной республике Абхазия началась итоговая годовая проверка

11:38 22.10.2018 0 комментариев Абхазия

Плановая итоговая проверка за 2018 учебный год стартовала на российской военной базе Южного военного округа в самопровозглашенной республике Абхазия.

Сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«Проверка началась с подъема всего личного состава соединения по тревоге. После чего ряд подразделений на штатной технике совершили 200-километровые марши на полигоны Цабал и Нагвалоу», - отметили в ЮВО.

На полигонах военнослужащие сдадут экзамены по выполнению упражнений контрольных стрельб из различного штатного вооружения. В ходе выполнения боевых стрельб ведение огня будет производиться по целям, имитирующим легкобронированную технику, живую силу и укрепления условного противника на расстояниях от 100 до 10 тысяч метров.

Проверку осуществляют офицеры вышестоящего штаба ЮВО, которые оценят профессиональные знания военнослужащих, полученные за истекший учебный год. Всего в мероприятиях задействовано более двух тысяч военнослужащих, свыше 500 единиц военной техники.



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