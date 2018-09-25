"Причина" кризиса в Азовском море крымское судно "Норд" - официально конфисковано

11:11 22.10.2018 0 комментариев Крым

Прокуратура АРК во исполнение решения суда передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) арестованное крымское судно "Норд". 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, передает Укринформ.

“Прокуратурой Автономной Республики Крым 19 октября во исполнение постановления Херсонского городского суда Херсонской области вещественное доказательство в уголовном производстве - судно «Норд» (бортовой номер Ч-13-0057) передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что решение о передаче судна АРМА принято с целью сбережения бюджетных средств, которые расходуются на содержание арестованного судна на территории морского порта «Бердянск».

Как сообщалось, 4 октября прокуратура АРК направила в Апелляционный суд Киева обвинительный акт относительно гражданина Украины - капитана судна «Норд» в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства) для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу.

По данным ведомства, капитан судна «Норд» обеспечил незаконный выезд с временно оккупированной территории Украины вне пределов разрешенных Порядком контрольных пунктов пересечения административной границы с полуостровом Крым членам экипажа отмеченного судна, с целью промышленного вылова рыбы.

Госпогранслужба Украины 25 марта задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" из закрытого Украиной порта аннексированной Керчи. 30 марта украинский суд арестовал судно "Норд".



Ещё на эту тему:

14:20 22.10.2018
Украины нет четкой границы для обороны на Азовском море, которую армия должна оборонять
09:23 22.10.2018
Хронологія кризи в Азовському морі - чергове затримання після 3-х тижнів перерви / Карта
08:45 22.10.2018
Відремонтовано найбільший корабель морської охорони на Азові / Фото
07:20 22.10.2018
Хронологія кризи в Азовському морі - відновлення затримання суден, що прямують до/з Бердянська-Маріуполя / Карта
07:03 22.10.2018
Хронологія кризи в Азовському морі - підсумки морської блокади Маріуполя та Бердянська / Инфографіка
19:31 18.10.2018
Вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Григорович" держит курс на оккупированный Севастополь
15:20 18.10.2018
МИД Украины ждет от Европарламента практических идей решения кризиса на Азовском море
12:50 18.10.2018
Россия не допустит совместных учений Украины и НАТО в Азовском море и хочет встречи в "нормандском формате"
07:39 18.10.2018
Развитие ситуации на Азовском море будет зависеть от действий Украины на суше
20:30 17.10.2018
Оккупанты провели учения расчетов ЗРПК «Панцирь» в районе Керчи
16:41 17.10.2018
Региональное управление морской охраны возьмет под контроль всю морскую границу Украины
10:10 17.10.2018
Россия реставрировала и модернизировала ядерную базу под Феодосией в аннексированном Крыму - Джемилев
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
15:42 22.10.2018
Армянская авиакомпания жалуется на дифференцированную ценовую политику российских аэропортов
14:04 18.10.2018
Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
07:24 17.10.2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
13:46 16.10.2018
В столице Армении открыли первый памятник Тарасу Шевченко
Все новости страны
Болгария Болгария
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
Все новости страны
Греция Греция
15:47 18.10.2018
Македония и НАТО начинают официальные переговоры о вступлении
17:34 17.10.2018
Глава МИД Греции подал в отставку
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
10:37 12.10.2018
В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
Все новости страны
Грузия Грузия
11:38 22.10.2018
На российской военной базе ЮВО в самопровозглашенной республике Абхазия началась итоговая годовая проверка
07:37 22.10.2018
Полученные от США два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) вошли в состав береговой охраны Грузии / Фото
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
Все новости страны
Молдова Молдова
12:25 18.10.2018
Включение «евроинтеграции» в Конституцию Молдовы было принято в первом чтении, но провалено во втором
19:10 17.10.2018
Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявления для прессы
08:05 17.10.2018
На предстоящих парламентских выборах в Молдове, Москва никого не будет поддерживать, но у нее есть ожидания
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
Все новости страны
Россия Россия
20:34 22.10.2018
Санкции США заставили российского олигарха отказаться от контроля над Mail.ru
17:57 22.10.2018
Путин решил шантажировать Украину новыми санкциями, пока неизвестно какими
13:52 22.10.2018
Постройка полдюжины МРК для ВМФ России застопорилась после отказа Украины от поставки двигателей
12:31 22.10.2018
В Азовском море нашли фрагменты тел летчиков упавшего самолета Л-39
Все новости страны
Румыния Румыния
17:30 22.10.2018
Румынский флот выберет проект многоцелевого корвета из трех вариантов / Фото
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
Все новости страны
Турция Турция
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
16:02 12.10.2018
Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
Все новости страны
Украина Украина
20:59 22.10.2018
Путин выдвинул новую версию "законности" аннексии Севастополя
20:08 22.10.2018
Чубаров назвал возможные варианты нового названия Крыма
19:44 22.10.2018
В оккупированном Крыму и дальше будут выкачивать пресную воду из подземных источников
18:51 22.10.2018
В оккупированном Крыму не нашлось желающих построить спортивный комплекс за 2 млрд рублей
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс