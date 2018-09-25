"Причина" кризиса в Азовском море крымское судно "Норд" - официально конфисковано
|11:11 22.10.2018
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|Крым
Прокуратура АРК во исполнение решения суда передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) арестованное крымское судно "Норд".
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, передает Укринформ.
“Прокуратурой Автономной Республики Крым 19 октября во исполнение постановления Херсонского городского суда Херсонской области вещественное доказательство в уголовном производстве - судно «Норд» (бортовой номер Ч-13-0057) передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о передаче судна АРМА принято с целью сбережения бюджетных средств, которые расходуются на содержание арестованного судна на территории морского порта «Бердянск».
Как сообщалось, 4 октября прокуратура АРК направила в Апелляционный суд Киева обвинительный акт относительно гражданина Украины - капитана судна «Норд» в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства) для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу.
По данным ведомства, капитан судна «Норд» обеспечил незаконный выезд с временно оккупированной территории Украины вне пределов разрешенных Порядком контрольных пунктов пересечения административной границы с полуостровом Крым членам экипажа отмеченного судна, с целью промышленного вылова рыбы.
Госпогранслужба Украины 25 марта задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" из закрытого Украиной порта аннексированной Керчи. 30 марта украинский суд арестовал судно "Норд".
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