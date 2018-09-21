Глава Меджлиса призвал соотечественников посетить судебные заседания против крымских татар
|10:17 22.10.2018
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|Крым
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook призвалсоотечественников приходить на судебные заседания для поддержки политзаключенных - крымских татар.
"В ситуации, когда десятки крымских татар незаконно арестованы российскими оккупантами и являются политическими заключенными, которые бросили вызов Кремлю, каждый из соотечественников во временно оккупированном Крыму может предоставить особую помощь героям и их семьям", - написал Чубаров.
Также он обнародовал график ближайших заседаний, сообщает Новое Время.
Суд по делу Рустема Абельтарова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова и Энвера Мамутова, которых задержали 12 мая 2016 года в Бахчисарае после серии обысков в их домах, а также в местном кафе, состоится 22, 23 и 24 октября в 14 часов. Задержанных обвиняют в терроризме и причастности к организации Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической. Дело рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 28/1.
23 октября в 14 часов состоится рассмотрение апелляционной жалобы на постановление так называемого "судьи Киевского районного суда" оккупированного Симферополя от 11 сентября о продлении меры пресечения Бекиру Дегерменджи и Аметову Казиму.
24 октября в 14 часов рассмотрят апелляционную жалобу адвоката на постановление этого же суда от 8 августа о продлении меры пресечения Сейрану Салиеву, Серверу Мустафаеву и Тимуру Ибрагимову.
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