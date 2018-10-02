В РФ заявили об угрозе остановки работы российских авиакомпаний

09:50 22.10.2018 0 комментариев Россия

По словам гендиректора входящей в S7 Group авиакомпании "Сибирь" Владимира Объедкова, к этому может привести перенос серверов и баз данных по бронированию и продаже билетов по РФ на территорию страны.

Разработанный Минтрансом РФ проект постановления правительства, который предполагает перенос всех серверов и баз данных по бронированию и продаже авиабилетов по России на территорию страны к 2020 году, может привести к приостановке деятельности российских авиаперевозчиков или длительному - от двух до четырех лет - переходу в другие системы бронирования.

Такое мнение в письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, с которым ознакомились "Ведомости", высказал генеральный директор авиакомпании "Сибирь" (входит в S7 Group) Владимир Объедков, сообщает ТАСС.

Как отмечает издание, на данный момент крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии" - пользуются услугами иностранных провайдеров. "Победа" работает с американской компанией Navitair, "Азимут" - c Национальной системой бронирования (НСБ), а UTair и другие основные игроки - с российской "Сирена-трэвел".

Как уточняет в письме Объедков, российские провайдеры не отвечают требованиям авиакомпаний. В частности, больше всего трудностей при переходе может возникнуть у "Аэрофлота" и S7. Эти российские авиакомпании входят в глобальные авиационные альянсы (Sky Team и One World соответственно), однако, как пояснили "Ведомостям" менеджеры "Сирена-трэвел" и НСБ, российские системы пока не имеют необходимого функционала, хотя и могут доработать его в течение года при наличии заказа.

Объедков также утверждает, что перенос серверов в Россию приведет к тому, что будет невозможно взаимодействовать с партнерами по альянсу One World. В частности, иностранные компании-партнеры не смогут продавать билеты на внутренние рейсы S7, в результате чего российский авиаперевозчик может потерять в год не менее 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минтранс разработал проект постановления правительства, согласно которому все серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу авиабилетов по России, с 1 января 2020 года должны быть размещены территории РФ.



Ещё на эту тему:

20:34 22.10.2018
Санкции США заставили российского олигарха отказаться от контроля над Mail.ru
17:25 18.10.2018
Новые санкции США против России будут иметь эффект «выжженной земли»
08:14 18.10.2018
В России из-за санкций разваливается высокотехнологичное "импортозамещение"
18:28 17.10.2018
Шведская "дочка" российской компании Rusal на грани закрытия из-за санкций
09:51 17.10.2018
США планируют санкции против компаний РФ и Ирана, приглашенных восстанавливать Сирию
10:25 16.10.2018
Страны Евросоюза утвердили новый санкционный режим по химоружию
09:29 10.10.2018
Центробанк РФ считает главной причиной оттока вкладов неправильную трактовку СМИ термина «дедолларизация»
14:29 08.10.2018
США "заморозили" недвижимость Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне
20:06 05.10.2018
Черноморский флот РФ не получит новые фрегаты из-за отсутствия украинских комплектующих
08:43 05.10.2018
Россия отложила поставки Индонезии российских истребителей Су-35 из-за будущих санкций США
18:18 03.10.2018
США готовы вести санкции против Индии из-за российских С-400
14:00 02.10.2018
Южная Корея освободила задержанное российское судно "Севастополь"
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
15:42 22.10.2018
Армянская авиакомпания жалуется на дифференцированную ценовую политику российских аэропортов
14:04 18.10.2018
Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
07:24 17.10.2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
13:46 16.10.2018
В столице Армении открыли первый памятник Тарасу Шевченко
Все новости страны
Болгария Болгария
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
Все новости страны
Греция Греция
15:47 18.10.2018
Македония и НАТО начинают официальные переговоры о вступлении
17:34 17.10.2018
Глава МИД Греции подал в отставку
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
10:37 12.10.2018
В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
Все новости страны
Грузия Грузия
11:38 22.10.2018
На российской военной базе ЮВО в самопровозглашенной республике Абхазия началась итоговая годовая проверка
07:37 22.10.2018
Полученные от США два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) вошли в состав береговой охраны Грузии / Фото
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
Все новости страны
Молдова Молдова
12:25 18.10.2018
Включение «евроинтеграции» в Конституцию Молдовы было принято в первом чтении, но провалено во втором
19:10 17.10.2018
Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявления для прессы
08:05 17.10.2018
На предстоящих парламентских выборах в Молдове, Москва никого не будет поддерживать, но у нее есть ожидания
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
Все новости страны
Россия Россия
20:34 22.10.2018
Санкции США заставили российского олигарха отказаться от контроля над Mail.ru
17:57 22.10.2018
Путин решил шантажировать Украину новыми санкциями, пока неизвестно какими
13:52 22.10.2018
Постройка полдюжины МРК для ВМФ России застопорилась после отказа Украины от поставки двигателей
12:31 22.10.2018
В Азовском море нашли фрагменты тел летчиков упавшего самолета Л-39
Все новости страны
Румыния Румыния
17:30 22.10.2018
Румынский флот выберет проект многоцелевого корвета из трех вариантов / Фото
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
Все новости страны
Турция Турция
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
16:02 12.10.2018
Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
Все новости страны
Украина Украина
20:59 22.10.2018
Путин выдвинул новую версию "законности" аннексии Севастополя
20:08 22.10.2018
Чубаров назвал возможные варианты нового названия Крыма
19:44 22.10.2018
В оккупированном Крыму и дальше будут выкачивать пресную воду из подземных источников
18:51 22.10.2018
В оккупированном Крыму не нашлось желающих построить спортивный комплекс за 2 млрд рублей
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс