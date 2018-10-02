По словам гендиректора входящей в S7 Group авиакомпании "Сибирь" Владимира Объедкова, к этому может привести перенос серверов и баз данных по бронированию и продаже билетов по РФ на территорию страны.

Разработанный Минтрансом РФ проект постановления правительства, который предполагает перенос всех серверов и баз данных по бронированию и продаже авиабилетов по России на территорию страны к 2020 году, может привести к приостановке деятельности российских авиаперевозчиков или длительному - от двух до четырех лет - переходу в другие системы бронирования.

Такое мнение в письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, с которым ознакомились "Ведомости", высказал генеральный директор авиакомпании "Сибирь" (входит в S7 Group) Владимир Объедков, сообщает ТАСС.

Как отмечает издание, на данный момент крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии" - пользуются услугами иностранных провайдеров. "Победа" работает с американской компанией Navitair, "Азимут" - c Национальной системой бронирования (НСБ), а UTair и другие основные игроки - с российской "Сирена-трэвел".

Как уточняет в письме Объедков, российские провайдеры не отвечают требованиям авиакомпаний. В частности, больше всего трудностей при переходе может возникнуть у "Аэрофлота" и S7. Эти российские авиакомпании входят в глобальные авиационные альянсы (Sky Team и One World соответственно), однако, как пояснили "Ведомостям" менеджеры "Сирена-трэвел" и НСБ, российские системы пока не имеют необходимого функционала, хотя и могут доработать его в течение года при наличии заказа.

Объедков также утверждает, что перенос серверов в Россию приведет к тому, что будет невозможно взаимодействовать с партнерами по альянсу One World. В частности, иностранные компании-партнеры не смогут продавать билеты на внутренние рейсы S7, в результате чего российский авиаперевозчик может потерять в год не менее 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минтранс разработал проект постановления правительства, согласно которому все серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу авиабилетов по России, с 1 января 2020 года должны быть размещены территории РФ.