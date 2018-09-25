Щодо кризи в Азовському морі - ще одне затримання кораблем РФ судна з українського порту посеред Азовського моря 21 жовтня 2018 після 3-х тижнів перерви.

Здається, не останнє сьогодні повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

21.10.18 орієнтовно о 17:00 (місцевий час) отримав наказ зупинитися від корабля берегової охорони РФ суховантаж BLUE MOON, IMO: 8113293, Deadweight: 7051. Країна власника - Ліван. Напрямок: Місурата, Лівія. Місце: 46°12'51" N, 36°44'33" E, 25 миль / 46 км на південь від Бердянської коси. Судно продовжило рух о 19:16 (мч).

Скоріш за все, в РФ проаналізували ситуацію після перекидання до Азовського моря кораблів ВМС України та інші дії з нашої сторони та виробили тактику подальших дій. Чому тактику? - бо стратегія зрозуміла: задушити порти Маріуполь та Бердянськ та підготувати українське Приазов'я до вторгнення з моря, - зробив висновок експерт.