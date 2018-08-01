Россия подтвердила, произошедшую в конце августа, аварию на ТЭС в оккупированном Крыму
|09:02 22.10.2018
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|Крым
Кровля здания одной из новых электростанций в оккупированном Крыму, где Россия установила оборудование немецкого Siemens в обход западных станций, была слегка повреждена паром из-за инцидента в ходе тестовых работ в конце августа.
Об этом сообщило Минэнерго РФ, передает REUTERS.
Во время пусконаладочных работ и продувки котла на энергоблоке Севастопольской (Балаклавской) станции пар повредил мембранное покрытие крыши главного корпуса, следует из письменного комментария министерства для Рейтер, переданного в пятницу, 19 октября.
При продувке происходит выброс пара через выхлопной трубопровод, выведенный на крышу здания главного корпуса.
“Из-за высоких скоростей и температуры пара произошло повреждение мембранного покрытия кровли главного корпуса, которое было восстановлено после завершения данных операций”, - говорится в сообщении.
Конструкцию выхлопного патрубка, который служит для удаления пара из проточной части паровой турбины, уже изменили после инцидента, чтобы исключить повреждения при дальнейшей эксплуатации, сообщило ведомство.
На сроки ввода в эксплуатацию строящейся станции инцидент никак не повлиял, утверждает министерство.
На спутниковом снимке, датированном 26 августа 2018 года, предоставленном министерству Роскосмосом и приложенном к комментарию, видны небольшие повреждения кровли.
Россия строит в аннексированном Крыму две электростанции общей мощностью 940 мегаватт, первые энергоблоки которых начали поставлять электроэнергию на рынок в октябре, официальный ввод в эксплуатацию ожидается в ноябре.
РФ несколько раз сдвигала сроки запуска станций, в последний раз официально перенесла их на 1 сентября. Но с начала сентября первая очередь не заработала, а чиновники объявили о новом переносе – на октябрь.
На станциях установлены четыре газовые турбины немецкого концерна Siemens, которые были поставлены РФ на аннексированный полуостров в нарушение европейских санкций, что привело к скандалу и судебным разбирательствам, а также помещению под новые санкции ряда российских чиновников и концерна Силовые машины Алексея Мордашова.
Силмашу принадлежит 35 процентов в совместном с Siemens предприятии, которое произвело данные турбины.
Siеmens, утверждавший, что его обманули, санкций избежал.
Немецкий концерн также предупреждал, что не будет осуществлять поставки и оказывать услуги по установке, сборке, наладке и гарантийному обслуживанию этого оборудования.
Год назад опрошенные Рейтер эксперты в электроэнергетической и энергомашиностроительной отраслях России и Белоруссии ожидали, что запуск турбин без инженеров Siemens или их партнеров будет сопряжен с рядом технических, кадровых и юридических проблем, но большинство из них сказали, что эта задача выполнима.
“Технопромэкспорт установил модернизированные турбоблоки, а не турбины Siemens. Было использовано российское оборудование и силами российских специалистов модернизированы турбины. Все вопросы, связанные с газовыми турбинами, с программным обеспечением как базовым, так и функциональным, были решены собственными силами Технопромэкспорта”, - сообщила пресс-служба Минэнерго в пятницу.
Спутниковый снимок Балаклавской электростанции в Севастополе, предоставленный Рейтер министерством энергетики РФ 19 октября 2018 года. Фотография сделана 26 августа 2018 года. Roscosmos/Handout via REUTERS
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