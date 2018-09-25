Відремонтовано найбільший корабель морської охорони на Азові / Фото
|08:45 22.10.2018
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|Крым
Корабель морської охорони BG-32 «Донбас» Маріупольського загону морської охорони Держприкордонслужби повернувся в стрій для охорони державного кордону в акваторії Азовського моря після проведення докового ремонту.
Про це повідомляє mil.in.ua з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
Відновленням найбільшого корабля Морської охорони ДПСУ на Азоському морі займався Азовський судноремонтний завод, який виборов тендерну перемогу на проведення ремонтних робіт корабля.
Ремонт включав постановку в док, очищення та фарбування корпусу, обслуговування паливних, масляних та баластних цистерн, встановлення протекторів на підводній частині корпусу, ремонт рульових механізмів, гвинтів та валів, систем охолодження тощо.
Також були проведені роботи з модернізації окремих систем та механізмів двигунів корабля.
Корабель морської охорони 2-го рангу «Донбас» (BG-32) було закладено на виробничому об’єднанні «Алмаз» (місто Санкт-Петербург, Росія) 28.05.1982 року. До червня 1992 року – ПСКР-705.
Весною 2014 перемістився з анексованого Кримського півострову до Маріуполя.
У 2016 році, протягом 60 діб, на судоремонтному заводі у Маріуполі було проведено поточний ремонт систем корабля.
Короткі ТТХ корабля:
Водотоннажність: 211 т (стандартне), 245 т (повне)
Довжина: 39,98 метрів
Ширина: 7,91 метрів
Осадка: 1,96 метрів
Швидкість ходу: до 34 вузлів
Дальність ходу: 1910 миль (при 11,4 вузлів), 500 миль (при 35 вузлах)
Автономність: до 10 діб
Силова установка: 3х4000 дизелі М-503Г
Екіпаж: 31 особи (5 офіцерів)
Озброєння: дві спарені 30-мм артилерійські установки Ак-230 (з системою керування МР-104 «Рысь”)
великокаліберні кулемети калібром 12,7-мм ДШКМ
два кулемети 7,62-мм ПКМБ
два скидача глибинних бомб (12 ГБ ББ-1 чи БПС)
4х1 400-мм ТА (4 торпеди СЭТ-40) – демонтовані в середи 2000-х років.
Фото: ДПСУ
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