Корабель морської охорони BG-32 «Донбас» Маріупольського загону морської охорони Держприкордонслужби повернувся в стрій для охорони державного кордону в акваторії Азовського моря після проведення докового ремонту.

Про це повідомляє mil.in.ua з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Відновленням найбільшого корабля Морської охорони ДПСУ на Азоському морі займався Азовський судноремонтний завод, який виборов тендерну перемогу на проведення ремонтних робіт корабля.

Ремонт включав постановку в док, очищення та фарбування корпусу, обслуговування паливних, масляних та баластних цистерн, встановлення протекторів на підводній частині корпусу, ремонт рульових механізмів, гвинтів та валів, систем охолодження тощо.

Також були проведені роботи з модернізації окремих систем та механізмів двигунів корабля.

Корабель морської охорони 2-го рангу «Донбас» (BG-32) було закладено на виробничому об’єднанні «Алмаз» (місто Санкт-Петербург, Росія) 28.05.1982 року. До червня 1992 року – ПСКР-705.

Весною 2014 перемістився з анексованого Кримського півострову до Маріуполя.

У 2016 році, протягом 60 діб, на судоремонтному заводі у Маріуполі було проведено поточний ремонт систем корабля.

Короткі ТТХ корабля:

Водотоннажність: 211 т (стандартне), 245 т (повне)

Довжина: 39,98 метрів

Ширина: 7,91 метрів

Осадка: 1,96 метрів

Швидкість ходу: до 34 вузлів

Дальність ходу: 1910 миль (при 11,4 вузлів), 500 миль (при 35 вузлах)

Автономність: до 10 діб

Силова установка: 3х4000 дизелі М-503Г

Екіпаж: 31 особи (5 офіцерів)

Озброєння: дві спарені 30-мм артилерійські установки Ак-230 (з системою керування МР-104 «Рысь”)

великокаліберні кулемети калібром 12,7-мм ДШКМ

два кулемети 7,62-мм ПКМБ

два скидача глибинних бомб (12 ГБ ББ-1 чи БПС)

4х1 400-мм ТА (4 торпеди СЭТ-40) – демонтовані в середи 2000-х років.

Фото: ДПСУ