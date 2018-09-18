В оккупированном Севастополе начались работы по восстановлению походной готовности крейсера "Москва"

08:28 22.10.2018 0 комментариев Крым

На 13-м судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе начались работы по восстановлению походной готовности флагмана Черноморского флота РФ ракетного крейсера "Москва".

- Нам поставлена задача вернуть крейсеру ход, речь о модернизации не идет, - рассказал FlotProm источник на предприятии. По его словам, работы займут от шести до восьми месяцев. Источник подчеркнул, что заводчанам поставили задачу вернуть кораблю ход, речи о модернизации пока не идет. 

Ранее сообщалось, что Северному проектно-конструкторскому бюро не выделили денег на создание техпроекта модернизации "Москвы".

В июле журналисты узнали о двух вариантах дальнейшей судьбы крейсера. Судостроители и флот думали о модернизации корабля в оккупированном Крыму или в северодвинском Центре судоремонта "Звездочка". 

В итоге принято решение отремонтировать корабль на 13 СРЗ. Таким образом от идеи восстановления технической готовности флагмана ЧФ на Севастопольском морском заводе пока отказались.

Крейсер "Москва" не выходит в море с 2016 года, после возвращения из средиземноморского похода, где корабль прикрывал своими средствами ПВО авиабазу Хмеймим. После возвращения в оккупированный Севастополь встал вопрос о дальнейшей судьбе крейсера, нуждающегося в модернизации. Рассматриваются варианты обновления бортовых систем в аннексированном Крыму и на предприятии "Звездочка" в Северодвинске. Судя по подготовке крейсера к походу, модернизировать его будут в Северодвинске.

- Предприятие готово модернизировать крейсер в случае получения заказа и при наличии свободных стапельных мест, - рассказали на "Звездочке".

Если соответствующий контракт будет подписан, в 2019 году корабль отправится в Архангельскую область своим ходом.

"Москва" - головной ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант". Спущен на воду в 1982 году, участвовал в дальних походах в Индию и Латинскую Америку, в войне против Грузии в 2008 году. В 2015-м возглавил эскадру ВМФ России в Средиземном море. В январе 2016-го его сменил на боевом дежурстве ракетный крейсер "Варяг".

Главным оружием "Москвы" являются пусковые установки 16 противокорабельных крылатых ракет П-1000 "Вулкан". ПВО представлена комплексом С-300Ф "Форт" и ЗРК "Оса-М". Также корабль вооружен торпедными аппаратами и реактивными бомбометами. Водоизмещение крейсера 11,5 тысячи тонн, длина 186 метров, экипаж 510 человек.



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