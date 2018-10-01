Лондон поддержал Трампа, ФРГ против выхода из ядерной сделки с РФ

08:11 22.10.2018 0 комментариев Россия

Великобритания поддержала решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом сообщает Financial Times, передает LIGA.net.

Согласно сообщению, министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил о поддержке позиции Трампа. Он также отметил, что российская сторона превратила договор в "насмешку".

"Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок", - добавил он. 

В свою очередь, статс-министр МИД Германии Нильс Аннен назвал решение США "разрушительным".

"Мы будем продолжать работать над ядерным разоружением. Россия также должна соблюдать свои обязательства. Европа теперь должна предотвратить наращивание ракет среднего радиуса действия", - написал представитель внешнеполитического ведомства ФРГ в своем Twitter.

В конце 2017 года Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД.

Ранее, 21 октября, стало известно, что президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из договора РСМД. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Американский президент подтвердил намерение, но не отвергает возможности подписания нового соглашения - между США, Россией и Китаем.



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