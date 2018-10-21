Ротенберг подал иск против скандинавских банков, они прекратили обслуживать счета его компаний из-за санкций США
|07:54 22.10.2018
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|Крым
Скандинавские банки Nordea, Danske Bank и Handelsbanken получили иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга, поданный из-за введенных против него санкций США.
Об этом сообщает финская телекомпания Yle, передает Новая Газета.
Телекомпания отмечает, что иск Ротенберга в отношении банков был зарегистрирован в районном суде Хельсинки.
Пресс-секретарь Danske Bank Джози Тикканен сказал, что банк «очень серьезно относится к предотвращению отмывания денег и связанных с ним санкций и сделал много важных шагов для обеспечения» законности операций, проводимых организацией.
Деталей исков в банках не стали разглашать, а в Corporate Bank получение иска не подтвердили.
Напомним, Борис Ротенберг, а также его брат Аркадий попали под санкции, введенные США и Евросоюзом (ЕС), в 2014 году. Одной из мер была заморозка их счетов. Санкции были связаны, в частности, с проведением, так называемого «референдума» в оккупированном Крыму. Тогда в санкционном списке США и ЕС было 19 российский компаний, а также более 40 политиков и бизнесменов.
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