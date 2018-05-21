Полученные от США два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) вошли в состав береговой охраны Грузии / Фото
|07:37 22.10.2018
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|Грузия
Правительство США передало в дар МВД Грузии два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) - они получили названия «Диоскурия» и «Очамчире», и вошли в состав береговой охраны Грузии.
Оба судна оснащены современными системами навигации и связи, в 20летие береговой охраны Грузии, вышли на боевое дежурство, сообщает Сyxymu.info.
Эти катера были переданы Грузии 2 года назад, за это время в США они прошли модернизацию и получили новое вооружение и РЛС, так же были подготовлены 2 экипажа, которые будут служить на этих катерах.
И.о. посла США Элизабет Руд заявила на церемонии, что новые корабли «помогут Грузии стать надежным партнером НАТО в совместных морских учениях на Черном море».
По ее словам, Служба береговой охраны США обеспечила подготовку двух грузинских экипажей, которые будут обслуживать корабли. Руд также пообещала, что США «продолжат усилия по укреплению береговой охраны Грузии».
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