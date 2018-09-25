Щодо кризи в Азовському морі - 21 жовтня 2018 після 3-х тижнів перерви відновилися затримання посеред Азовського моря береговою охороною РФ суден, що прямують до/з Бердянська-Маріуполя.

Нагадаємо, що захист шляхів експорту з портів України - це питання національної безпеки. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

21.10.18 орієнтовно о 06:30 (місцевий час) отримав наказ зупинитися від корабля берегової охорони РФ суховантаж SEA BIRD, IMO: 8202941, Deadweight: 7650 t. Країна власника - Ліван. Напрямок: Бердянськ. Місце: 46°08'32" N, 36°42'46" E, 29 миль / 54 км на південь від Бердянської коси. Судно продовжило рух о 08:40 (мч).

Це перше затримання судна посеред моря під час руху з 29 вересня 2018. Довга перерва була пов'язана із корекцією РФ тактики блокади після появи в Азовському морі нових катерів ВМСУ.