Хронологія кризи в Азовському морі - підсумки морської блокади Маріуполя та Бердянська / Инфографіка

07:03 22.10.2018 0 комментариев Крым

Щодо кризи в Азовському морі - підсумки морської блокади Маріуполя та Бердянська за 1-15 жовтня 2018.

На своїй сторінці в Facebook ітоги підводит Andrii Klymenko.

На додаток до попередніх публікацій Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє про основні тенденції за період 01.10. – 15.10.2018 (зведені короткі висновки).

1) Затримань посеред моря 1-20 жовтня не було (але вони поновилися 21.10.18).

2) Середня тривалість затримки на вході до Азовського моря в першій половині жовтня зросла з 2-х до безпрецедентних 4 діб (Вересень = 47,0 годин. 01-15 жовтня = 98,0 годин – абсолютний максимум).

3) Середня тривалість затримки на виході з Азовського моря до Чорного в першій половині жовтня зросла з 3-х до безпрецедентних 6,5 діб (Вересень = 79,0 годин. 1-15 Жовтень = 154,0 годин - абсолютний максимум).

4) Найтриваліша затримка судна теж здолала абсолютний максимум: тепер він складає 282 год = 11 діб та 18 годин, стільки чекав дозволу на проход з Азовського моря в Чорне великий канадський балкер під прапором Marshall Is - FEDERAL NAGARA; IMO: 9805257; Deadweight: 34492 t. Length Overall x Breadth Extreme: 199.98m × 23.88m
Канада; 05:00 07.10.18 - 23:00 18.10.18; вантаж - сталь 20 000 т., Маріуполь – Бандирма, Туреччина.

5) Вперше виконана оцінка прямих втрат судновласників внаслідок вимушеного простою суден на вході / виході з Азовського моря за період 01.07.2018 – 15.10.2018. На вході до Азовського моря судна втратили 517 діб, на виході - 745 діб. При розрахунках використано оціночну середню вартість однієї доби експлуатації судна дедвейтом до 10 тис. т. в розмірі 7000$: 517 + 745 = 1262 * 7000$ = 8,834 млн $

Подробиці - на слайдах

 

 



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