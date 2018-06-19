Херсонский государственный завод "Паллада", входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой о содействии в начале финансирования в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) создания надлежащей инфраструктуры для размещения и базирования кораблей ВМС ВСУ.

В направленном главе государства и имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" открытом письме военные корабелы констатируют: вынужденный вывод ВМС ВСУ из мест постоянного базирования в АР Крым поставил перед оборонными ведомствами государства вопросы, связанные с проблемой временного размещения, обеспечения ремонта и восстановления как боевых, так и вспомогательных единиц флота.

В новой военно-политической ситуации, отмечают кораблестроители, в период 2015-2018 гг., ХГЗ "Паллада" провел работу по исследованию потребностей ВСУ в плавучих причалах для ВМС.

"По собственной инициативе и за свой счет предприятие разработало проектно-конструкторскую документацию плавучего причала ПЖ-61У. Командование ВМС ВСУ согласовало подготовленный ХГЗ "Паллада" проект и считает применение таких причалов одним из приоритетных направлений создания и улучшения надлежащей инфраструктуры для размещения и базирования кораблей и судов ВМС ВСУ", - акцентируют в ХГЗ.

"Однако в государственном оборонном заказе на 2018 год не предусмотрена закупка ни одного причала ПЖ-61У при их острой на сегодняшний день для ВМС ВСУ потребности в количестве не менее 4 ед.", - отмечают военные корабелы, подчеркивая: "Просим содействовать решению вопроса о возможности финансирования строительства причала ПЖ-61У на мощностях ХГЗ "Паллада" в 2018-2019 гг.".

По данным предприятия, согласно тактико-техническим характеристикам, причал проекта ПЖ-61У наиболее целесообразно применять для стоянки, техобслуживания, ремонта, обеспечения электроэнергией, водой и других видов снабжения строящихся сегодня для ВМС в рамках ГОЗ малых бронированных катеров проекта (МБАК) "Гюрза-М", десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр", ракетных катеров проекта "Лань", а также других кораблей и судов ВМС.

ХГЗ "Паллада" на сегодняшний день - единственное в мире судостроительное предприятие, специализирующееся на строительстве композитных плавучих доков нового поколения для обслуживания судов гражданского и военного флота. Гарантийный срок эксплуатации техники - 50 лет. Среди заказчиков предприятия - Япония, Южная Корея, Финляндия, Болгария, Турция, Алжир, Хорватия, ЮАР, Франция.

С апреля 2011 года по решению правительства Украины ХГЗ "Паллада" входит в состав госконцерна "Укроборонпром".