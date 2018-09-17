Санкт-Петербургский "Пролетарский завод" с 2015 года работал над заменой украинских комплектующих газотурбогенераторов (ГТГ) мощностью 1250 и 1500 кВт, которые используются на кораблях в качестве автономных источников переменного тока.

Из-за невозможности быстро подобрать аналоги зарубежной продукции предприятие задержало поставку ГТГ министерству обороны РФ. Военное ведомство обратилось в арбитраж, из материалов которого и стала известна номенклатура импортозамещенной продукции, пишет FlotProm.

Еще в 2014 году входящий в Объединенную судостроительную корпорацию завод обязался поставить три газотурбогенератора - два в мурманскую войсковую часть и один во Владивосток.

В этот же период Украина начала вводить против России санкции и заморозила поставку комплектующих для этих агрегатов. "При этом ПАО "Пролетарский завод" не было включено в программу импортозамещения, и работы по замене комплектующих украинского производства проводились ПАО "Пролетарский завод" в инициативном порядке", - говорится в материалах дела.

Проблема возникла, например, с электромагнитами типа ЭМКО-М для дистанционного управления гидроагрегатами. Их выпускал "Днепропетровский агрегатный завод". Решение нашлось в Пензе. НПП "Технопроект" освоило серийный выпуск аналога - ЭМП 60/DC/024/1. Однако изначально документация на изделия не прошла военную приемку, поэтому не могла использоваться для исполнения гособоронзаказа. С похожими трудностями производитель ГТГ столкнулся при импортозамещении выключателя путевого ВП15К-21Б-211-54У2.8. Его заменили на аналог от ООО "КЭАЗ" из Курска, который, однако, поставлялся только с приемкой ОТК.



Следующий вопрос возник с белорусским термометром ТУЭ-48 производства "Витебского завода электроизмерительных приборов". В его состав входил приемник П-1, который изготавливал "Львовский завод" на территории Украины. Далее петербургское предприятие озаботилось импортозамещением комплектующих из состава локальной системы управления газотурбоагрегатом - устройств термоконтроля и учета выработки ресурса СТ-042, САКТ-07 и СВР-18. Их выпускали украинские ОАО "Мукачевприбор" и ОАО "Электротермометрия".

Наконец, из материалов дела стало известно о замене приборов КД-140М производства "Львовского приборостроительного завода" на российские ПВ-02.3, которые выпустил рязанский "Моринсис-Агат-КИП".



С учетом объемной работы по замене импортных комплектующих "Пролетарский завод" поставил газотурбогенераторы только в 2017 году - в период с мая по август. За задержку Минобороны потребовало через суд неустойку в объеме 34 млн рублей. Однако московский арбитраж счел, что исполнитель должен своему заказчику только 1 млн рублей. Апелляционная инстанция поколебать это решение не смогла.



Газотурбогенераторы ГТГ 1500-2 и ГТГ 1250-2, ставшие причиной судебной тяжбы, имеют мощность 1500 и 1250 кВт соответственно. Они предназначены для использования на кораблях в качестве автономных источников переменного трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением 400В. ГТГ 1500-2 входят в состав электроэнергетической установки атомных крейсеров проекта 1144. Также газотурбогенераторы ГТГ 1500-2 и ГТГ 1250-2 заложены в проект крейсеров проекта 1164.