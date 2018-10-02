Волкер: США будут вводить санкции против России раз в месяц-два
|19:58 18.10.2018
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|Россия
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет вводить новые санкции против России "раз в месяц-два" из-за нежелания Кремля занять конструктивную позицию по Донбассу.
Об этом Волкер заявил во время конференции аналитического центра Atlantic Council, передает Новое Время.
"Мы продолжим курс на поддержку санкционного давления в отношении РФ. Будут дополнительные санкции, которые будут вводиться раз в месяц-два", - сказал Волкер.
Напомним: Конгресс США рассматривает расширение американских санкций против России, введя ограничения для крупных государственных банков.
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