Трагедия в Керчи - ребенок не должен держать в руках оружие! / Фото

19:04 18.10.2018 0 комментариев Крым

Слово "Керчь" теперь - синоним беды. То, что вчера произошло в этом городе, просто не умещается в голове.

В самые драматические, самые агрессивные времена новейшей истории полуострова у нас не случалось подобного, пишет на своей странице в Facebook крымская татарка, журналист и общественный деятель Лиля Буджурова

Мое субъективное мнение: то, что произошло в Керчи, это результат тотальной милитаризации детского сознания, которая насаждается в Крыму в последние годы.

Все эти выставки военной техники на центральных площадях городов, где детей сажают за зенитки и учат обращаться с автоматом; эти «патриотические» детские фотосессии с оружием в руках; все эти детские военизированные эстафеты и парады под патронатом армии.

Интересно, что в головах у тех людей, что дают в руки детей «игрушки», которые предназначены для убийства? 

Ребенок не должен держать в руках оружие! иначе, привыкнув к тому, что оружие – это правильно, это весело, это – патриотично, он когда-нибудь с легкостью начнет стрелять.

На фото: крымские детские "игры" с оружием, организованные взрослыми.



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