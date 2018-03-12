Трагедия в Керчи - ребенок не должен держать в руках оружие! / Фото
|19:04 18.10.2018
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|Крым
Слово "Керчь" теперь - синоним беды. То, что вчера произошло в этом городе, просто не умещается в голове.
В самые драматические, самые агрессивные времена новейшей истории полуострова у нас не случалось подобного, пишет на своей странице в Facebook крымская татарка, журналист и общественный деятель Лиля Буджурова.
Мое субъективное мнение: то, что произошло в Керчи, это результат тотальной милитаризации детского сознания, которая насаждается в Крыму в последние годы.
Все эти выставки военной техники на центральных площадях городов, где детей сажают за зенитки и учат обращаться с автоматом; эти «патриотические» детские фотосессии с оружием в руках; все эти детские военизированные эстафеты и парады под патронатом армии.
Интересно, что в головах у тех людей, что дают в руки детей «игрушки», которые предназначены для убийства?
Ребенок не должен держать в руках оружие! иначе, привыкнув к тому, что оружие – это правильно, это весело, это – патриотично, он когда-нибудь с легкостью начнет стрелять.
На фото: крымские детские "игры" с оружием, организованные взрослыми.
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