Экипаж фрегата Черноморского флота России «Адмирал Григорович» завершил выполнение задач в составе группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

Фрегат прошел черноморскими проливами Дарданеллы и Босфор и взял курс на Севастополь, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В период выполнения задач в Средиземном море «Адмирал Григорович» принял участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом, в ходе которого отработал противолодочные задачи, провел комплекс различных учений по ведению боя как одиночным кораблём, так и в составе корабельной тактической группы с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям.