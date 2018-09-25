Вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Григорович" держит курс на оккупированный Севастополь

19:31 18.10.2018 0 комментариев Крым

Экипаж фрегата Черноморского флота России «Адмирал Григорович» завершил выполнение задач в составе  группировки Военно-Морского Флота России  в Средиземном море.

Фрегат прошел черноморскими проливами Дарданеллы и Босфор и взял курс на Севастополь, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В период выполнения задач в Средиземном море «Адмирал Григорович» принял участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом, в ходе которого отработал противолодочные задачи, провел комплекс различных учений по ведению боя как одиночным кораблём, так и в составе корабельной тактической группы с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям.



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