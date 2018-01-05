Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных

18:39 18.10.2018 0 комментариев Болгария

В текущем году Болгария набрав 43 условных балла из 100 возможных в списке коррумпированных стран заняла 61-е месте из 140 возможных и фактически является частично свободной от коррупции.

По данным Всемирного экономического форума Болгария набрав 43 условных балла из 100 возможных в списке коррумпированных стран заняла 61-е месте из 140 возможных и фактически является частично свободной от коррупции.

При расчете коррумпированности использовалась методология Индекса восприятия коррупции Transparency International, сообщает Вourgas.ru.

Как стало известно, на сегодня в мире есть лишь одна страна — Новая Зеландия, которая набрав 100 баллов из 100 и фактически считается независимой от коррупции.

А вот наиболее процветает коррупция в Йемене (16 баллов), Венесуэле (18), Анголе (19) и Чаде (20).

В список наиболее коррумпированных стран на пост Советском пространстве вошли — Таджикистан (21), Кыргызстан и Россия (по 29 баллов), а также Украина (30).



Ещё на эту тему:

14:42 31.08.2018
В Болгарии из-за масштабного ДТП уволили трех министров
01:00 23.02.2018
Болгария остается самой коррумпированной страной в ЕС
01:45 05.01.2018
Еврокомиссия до конца года оценит борьбу с коррупцией председательствующей в ЕС Болгарии
12:21 14.06.2017
На пункте пропуска Кулата на болгаро-греческой границе боролись с коррупцией
12:31 10.03.2017
Глава антикоррупционного департамента Румынии выступит на конференции в Болгарии
21:49 25.01.2017
Болгария - самая коррумпированная страна ЕС
08:37 20.12.2016
Коррупция в Болгарии наибольшая среди стран ЕС
18:15 17.11.2016
Судебная система – один из самых коррумпированных секторов Болгарии
10:40 31.10.2016
Посол США: В Болгарии есть прогресс в борьбе с коррупцией, но он недостаточен
08:42 05.07.2016
Президент Болгарии: Энергетика - наиболее тяжело пораженный коррупцией сектор
10:41 16.05.2016
Болгария подключается к глобальной борьбе с коррупцией
10:07 31.03.2016
В Болгарии за взяточничество арестовали главу автомобильной администрации
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
14:04 18.10.2018
Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
07:24 17.10.2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
13:46 16.10.2018
В столице Армении открыли первый памятник Тарасу Шевченко
15:36 11.10.2018
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
Все новости страны
Болгария Болгария
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
Все новости страны
Греция Греция
15:47 18.10.2018
Македония и НАТО начинают официальные переговоры о вступлении
17:34 17.10.2018
Глава МИД Греции подал в отставку
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
10:37 12.10.2018
В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
12:25 18.10.2018
Включение «евроинтеграции» в Конституцию Молдовы было принято в первом чтении, но провалено во втором
19:10 17.10.2018
Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявления для прессы
08:05 17.10.2018
На предстоящих парламентских выборах в Молдове, Москва никого не будет поддерживать, но у нее есть ожидания
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
Все новости страны
Россия Россия
20:15 18.10.2018
Как в России импортозамещают украинские комплектующие корабельных газотурбогенераторов
19:58 18.10.2018
Волкер: США будут вводить санкции против России раз в месяц-два
17:25 18.10.2018
Новые санкции США против России будут иметь эффект «выжженной земли»
16:36 18.10.2018
ФСБ РФ планирует взять под контроль Интернет для "информационной безопасности"
Все новости страны
Румыния Румыния
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
Все новости страны
Турция Турция
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
16:02 12.10.2018
Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
Все новости страны
Украина Украина
20:40 18.10.2018
ОПК просит Порошенко оказать содействие в начале финансирования в рамках ГОЗ создания необходимой ВМСУ инфраструктуры
19:31 18.10.2018
Вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Григорович" держит курс на оккупированный Севастополь
19:04 18.10.2018
Трагедия в Керчи - ребенок не должен держать в руках оружие! / Фото
18:14 18.10.2018
ФСБ готовит диверсии в оккупированном Крыму, чтобы повысить рейтинг Путина
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс