В текущем году Болгария набрав 43 условных балла из 100 возможных в списке коррумпированных стран заняла 61-е месте из 140 возможных и фактически является частично свободной от коррупции.

По данным Всемирного экономического форума Болгария набрав 43 условных балла из 100 возможных в списке коррумпированных стран заняла 61-е месте из 140 возможных и фактически является частично свободной от коррупции.

При расчете коррумпированности использовалась методология Индекса восприятия коррупции Transparency International, сообщает Вourgas.ru.

Как стало известно, на сегодня в мире есть лишь одна страна — Новая Зеландия, которая набрав 100 баллов из 100 и фактически считается независимой от коррупции.

А вот наиболее процветает коррупция в Йемене (16 баллов), Венесуэле (18), Анголе (19) и Чаде (20).

В список наиболее коррумпированных стран на пост Советском пространстве вошли — Таджикистан (21), Кыргызстан и Россия (по 29 баллов), а также Украина (30).