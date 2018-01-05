Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
|18:39 18.10.2018
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|Болгария
В текущем году Болгария набрав 43 условных балла из 100 возможных в списке коррумпированных стран заняла 61-е месте из 140 возможных и фактически является частично свободной от коррупции.
По данным Всемирного экономического форума Болгария набрав 43 условных балла из 100 возможных в списке коррумпированных стран заняла 61-е месте из 140 возможных и фактически является частично свободной от коррупции.
При расчете коррумпированности использовалась методология Индекса восприятия коррупции Transparency International, сообщает Вourgas.ru.
Как стало известно, на сегодня в мире есть лишь одна страна — Новая Зеландия, которая набрав 100 баллов из 100 и фактически считается независимой от коррупции.
А вот наиболее процветает коррупция в Йемене (16 баллов), Венесуэле (18), Анголе (19) и Чаде (20).
В список наиболее коррумпированных стран на пост Советском пространстве вошли — Таджикистан (21), Кыргызстан и Россия (по 29 баллов), а также Украина (30).
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