ФСБ готовит диверсии в оккупированном Крыму, чтобы повысить рейтинг Путина

18:14 18.10.2018 0 комментариев Крым

Власть Российской Федерации готова использовать вчерашний теракт в Керчи и другие возможные провокации и диверсии для повышения рейтинга президента Владимира Путина.

Однако эти меры не приведут к оккупации Россией южных областей Украины.

Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию UA.News рассказала эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика Наталия Белицер.

Эксперт напомнила, что с конца 2013 года и по сей день поиски «украинского следа» стали стандартной практикой России не только в отношении резонансных убийств, но и для объяснения большинства неудач и провалов во внешней политике, технологических проблемах и тому подобному. В случае керченской трагедии, заявления российских чиновников касательно возможной причастности Украины прозвучали, но очень быстро утратили смысл.

«Что касается теракта в Керчи 17 октября, еще более «красноречиво» чем «спикер» незаконно аннексированного Крыма Владимир Константинов, высказался российский сенатор Франц Клинцевич. В российских СМИ широко разошлась следующая его цитата: «Не думаю, что рука «Исламского государства» способна дотянуться до Керчи. Все это больше похоже на украинский след. Это могут быть как те или иные официальные структуры, так и отмороженные националисты, которые из ненависти к России готовы на все». Тем не менее, поскольку свидетельств о причастности Украины найти не удалось, это предположение не получило развитие даже для «внутреннего потребителя» и быстро сошло на нет. Поэтому оно не стоит какого-либо серьезного анализа»

Аналитик прогнозирует в ближайшее время серию новых терактов и провокаций в незаконно аннексированном Крыму, поскольку это типичная практика ФСБ РФ. В качестве примера Наталья Белицер напомнила взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске в сентябре 1999 года, которые фактически помогли Владимиру Путину стать президентом. Нынешнюю активизацию эксперт пояснила новой волной падения рейтинга президента России.

«В 2014 году Путину удалось «исправить» снижение своей популярности при помощи аннексии Крыма. Недавно социологические исследования показали очередное стремительное падение популярности российского президента. Учитывая это, кровавые провокации в исполнении ФСБ (поскольку оперативники ГРУ РФ оказались неудачниками) также могут рассматриваться кремлевскими руководителями как привычное средство консолидации и мобилизации населения вокруг вождя — «сильной руки», способной дать решительный отпор мнимым врагам в лице диверсантов/террористов. Тем более, что российские силовики в Крыму уже успели изрядно «потренироваться» в поисках и пресечении именно украинских «диверсантов»

В то же время эксперт не прогнозирует использования этих провокаций и диверсий для проведения военной операции Кремля и оккупации части южных областей Украины, а считает такие акции исключительно запугиванием местного населения аннексированного полуострова.

«Постановочные теракты и другие виды очень опасных для гражданского населения оккупированной территории провокаций, служат не предпосылкой для создания сухопутного коридора в Крым путем захвата территорий юго-восточной Украины – Путин не может позволить себе этого по ряду серьезных причин. Значительно более вероятной целью кажется дальнейшее запугивание жителей Крыма и оправдания еще более жесткого давления и преследований проукраински настроенных «оппозиционеров», большинством из которых являются крымские татары. Недаром в первых сообщениях о керченском террористе было упоминание, что внешне он «похож на татарина»»

Заявления Службы безопасности Украины расследовать теракт в Керчи, даже не имея доступа к месту трагедии, Наталия Белицер объяснила желанием официального Киева воспользоваться информационным компонентом – привлечь внимание мира к реальной ситуации с безопасностью во временно оккупированном Крыму.

«Такая реакция Украины является необходимой, несмотря на трудности и даже невозможности провести полноценное расследование непосредственно на месте трагедии. Это нужно также для привлечения внимания мирового сообщества, опровержение мифов о «процветающем российском Крыме», которое пытается продвигать во всем мире российское лобби при помощи мощной собственной пропагандистской машины и подкупленных зарубежных СМИ. Кроме того, это и материал для международных судебных процессов – как тех исков, которые уже рассматриваются Международным судом ООН, так и будущих, которые находятся еще на стадии подготовки»

Эксперт также обратила внимание на огромную разницу в оценках теракта в Керчи в аналитических материалах украинских и даже самых «либерально-демократических» российских экспертов. Аналитик отметила, что авторы и комментаторы ведущей оппозиционной «Новой Газеты», анализируя керченскую трагедию, ни разу не упомянули о том, что в украинском Крыму не произошло ни одного подобного кровавого случая, в то время как пользователи соцсетей из Крыма и материковой Украины придали этому очень большое значение.

Также Наталья Белицер отметила, что пример Керчи показал, что беспрецедентные «антитеррористические» меры оккупационных властей Крыма оказались не способными обеспечить реальную защиту населения и сыграли откровенно контпродуктивную роль. Аналитик обратила внимание на тот факт, что возведенные якобы для защиты от террористов многочисленные ограждения вблизи колледжа, мешали студентам оперативно покидать помещение и оказывать помощь раненым.

Напомним, 17 октября во временно оккупированном городе Керчь в помещении местного политехнического колледжа произошел теракт с массовым убийством. По официальной версии оккупационных властей, один из студентов привел в действие взрывное устройство, начал расстреливать подростков из автоматического оружия, а затем покончил с собой.

В результате трагедии погибли 20 человек, около 50 получили ранения. Российские СМИ сначала квалифицировали произошедшее как «Теракт» и обвинили «украинскую диверсионно-разведывательную группу», однако впоследствии переквалифицировали дело на статью «Убийство».

 



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