США хотят передать украинской армии фрегаты Oliver Hazard Perry для защиты на Черном и Азовском морях / Фото

16:59 18.10.2018 0 комментариев Украина

США предложили Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry в рамках программы "Избыточное имущество". 

Руководство США направило через военного атташе посольства Соединенных Штатов письмо в адрес Минобороны Украины о предоставлении военно-технической помощи Военно-морским силам ВСУ.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники, передает УНИАН.

"В числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа "Oliver Hazard Perry", которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы "Избыточное имущество" (Excess Defense Article)", - говорится в сообщении.

Указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВСУ на Черноморском и Азовском театре военных действий.

Справка: Фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» были разработаны исходя из требований ВМФ США на океанский эскортный корабль, способный осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп.Фрегаты типа «Перри» стали вторыми в ВМФ США серийными кораблями с газотурбинной силовой установкой. Первые корабли имели длину корпуса 136 метров, но последующие были удлинены на два метра, с целью увеличения габаритов ангара для размещения более крупных вертолетов. Благодаря оснащению дальнобойным ЗРК «Стандарт» и БИУС NTDS (Naval Tactical Data System), корабли считались вполне пригодными для участия не только в эскортных операциях, но и непосредственно в боевых столкновениях с противником.

В настоящее время, на 12 октября 2008 г. фрегаты УРО типа «Оливер Хазард Перри» состоят на вооружении 8 государств мира: США (20+10 ед.), Тайваня(8 ед.), Турции (8+2 ед.), Испании (6 ед.), Австралии (6 ед.), Египта (4 ед.), Польши (2 ед.) и Бахрейна (1 ед.)

Конструкция

Фрегаты УРО типа «Оливер Хазард Перри» — монокорпусные корабли, стальной корпус выполнен по продольной системе набора, надстройка изготовлена из алюминия.

Вооружение
Зенитное ракетное вооружение

Основу противовоздушного вооружения кораблей составлял зенитный комплекс «Стандарт», рассчитанный на стрельбу ракетами средней дальности RIM-66 SM-1MR. Запуски ракет осуществлялись с носовой однобалочной скорострельной пусковой установки Mk-13: темп перезарядки установки составлял один выстрел в восемь секунд. Боезапас из сорока ракет хранился в двух вращающихся барабанах, расположенных один внутри другого. Внешний барабан вмещал 24 ракеты, внутренний — 16.

Наведение ракет осуществлялось с помощью СУО Mk-92 «Tartar», целеуказание выполнял единственный радар AN/SPG-51, расположенный на подставке в центре надстройки. Таким образом, одновременно могло быть атаковано не более одной цели, хотя и неограниченным количеством ракет. Возможности комплекса обеспечивали поражение воздушных целей на дистанции до 50-75 километров, в зависимости от модификации используемой ракеты.

В связи со списанием в 2000-х устаревших зенитных ракет RIM-66 SM-1MR, и высокой стоимостью модернизации под новые ракеты SM-2MR, ВМФ США принял решение демонтировать пусковую установку со всех своих фрегатов. Тем самым, возможности кораблей были сведены де-факто к противолодочной обороне и самообороне от воздушного нападения.

Противокорабельное вооружение

Хотя фрегаты «Оливер Хазард Перри» не предназначались для ведения боя с надводным противником (так как рассматривались в первую очередь как океанские эскорты) они, тем не менее, могли использовать противокорабельные ракеты RGM-84 «Harpoon». Ракеты при этом заряжались в барабанные магазины носовой пусковой установки Mk-13 вместо части зенитных ракет, и запускались с балки. Промежутки между запусками ПКР в результате были несколько больше, чем в обычных контейнерных установках.

Также зенитные ракеты SM-1MR могли использоваться для поражения надводных целей в пределах радиогоризонта.

Артиллерийское вооружение

Артиллерийским вооружением фрегатов типа «Оливер Хазард Перри» является артустановка OTO Melara калибром 76 миллиметров, производимая по лицензии итальянской фирмы. Это компактное скорострельное орудие обеспечивает темп огня до 85 выстрелов в минуту, что делает его более удобным для целей противовоздушной обороны чем 127-миллиметровые орудия, но при этом легкий снаряд пушки практически не способен эффективно поражать крупные корабли и наземные объекты.

Так как носовая часть корабля занята пусковой установкой зенитных ракет а кормовая — вертолетной палубой, для артустановки было предложено необычное размещение на крыше надстройки, почти в центре корпуса фрегата. В результате, установка де-факто имеет сектора обстрела только по бортам: носовой сектор обстрела блокируется мачтой, кормовой — дымовой трубой фрегата. Как следствие, эффективность установки ограничена.

Дополнительное зенитное вооружение фрегата составляет ЗУ «Вулкан-Фаланкс», смонтированная на крыше надстройки между вертолетными ангарами фрегата. Установка предназначена для дострела прорывающихся к кораблю летательных аппаратов и противокорабельных ракет: однако, по техническим причинам, сектор её обстрела существенно ограничен и не контролирует носовые ракурсы (что стало одной из причин инцидента с поражением фрегата «Старк»).

Противолодочное вооружение

Противолодочное вооружение фрегатов составляют из двух строенных 324-мм. торпедных аппаратов Mark 32 SW, ориентированными преимущественно на самооборону. Из-за нехватки веса и места на палубе, корабли не оснащены противолодочными ракето-торпедами ASROC, которые ставились на предшествующие американские фрегаты.

Авиационное вооружение

Для своих небольших габаритов, фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» имели очень мощное авиационное оснащение. Их кормовая часть была полностью занята летной площадкой, а в задней части надстройки, бок о бок располагались два ангара для вертолетов. Первые корабли (короткокорпусные) несли многоцелевые вертолеты Kaman UH-2 Seasprite, в то время как более поздние имели удлиненный корпус и увеличенные ангары специально для возможности базирования двух более совершенных Sikorsky SH-60 Seahawk.

Основной задачей вертолетов является противолодочная оборона сопровождаемого фрегатом конвоя, спасательные и транспортные операции. Для этой цели вертолеты оснащаются противолодочными торпедами, глубинными бомбами и сбрасываемыми гидроакустическими буями. Ограниченно, вертолеты могут также применяться для нанесения ударов по кораблям (без мощной ПВО) и наземным объектам при помощи ПКР AGM-119 «Penguin» и ракет AGM-114 Hellfire.



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