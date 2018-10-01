Новые санкции США против России будут иметь эффект «выжженной земли»

17:25 18.10.2018 0 комментариев Россия

Конгресс США рассматривает расширение американских санкций против России, введя ограничения для крупных государственных банков.

И это может стать потрясением для глобальных энергетических поставок, предостерегает американская бизнес-группа.

«Это будет большой удар для глобальной энергетической торговой системы. Похоже на случай с «Русалом», но в разы хуже», - сказал Bloomberg президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко, комментируя возможное одновременное введение санкций против всех российских государственных кредиторов, цитирует УНН

По его словам, нанести удар по банкам, которые доминируют в российском финансовом секторе и тесно сотрудничают с энергетическими экспортерами страны, будет равноценно «тактике выжженной земли» для дипломатии.

Конгресс может принять законопроект о новых санкциях в ближайшие недели. До среднесрочных выборов в США, которые пройдут 6 ноября, этого ждать не стоит.

Но желание усилить давление на Москву распространено в обеих партиях. Законопроект, который рассматривают американские конгрессмены, предусматривает наложение широких ограничений на транзакции некоторых или абсолютно всех государственных банков РФ включительно со «Сбербанком» и «ВТБ».

«Если это произойдет, ни одна финансовая организация за пределами России не будет вести дела с таким банком», - пояснил партнер юридической фирмы Debevoise & Plimpton Алан Карташкин. Родзянко уверен, что вряд ли новый американский удар охватит все государственные банки.

«Это может быть менее значительный банк, который выберут для того, чтобы он послужил примером», - допустил он. 

Законопроект рассматривает «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Внешкомбанк» и «Промсвязьбанк» в качестве потенциальных целей.

Родзянко напомнил, что США в свое время поняли, что удар по «Русал» был слишком мощным. Поэтому была предложена отсрочка, чтобы компания и ее клиенты смогли адаптироваться к санкциям.

Российские государственные банки контролируют 60% финансового сектора страны. Через них проходит большинство сделок, связанных с экспортом российской нефти и газа. Эта тенденция лишь усилилась после того, как в 2014 году против «Роснефть» и «Газпром» были введены более ограниченные санкции.

Экспортеры могут попытаться перевести свой бизнес на услуги других российских банков, которые не будут под санкциями, или обратиться за помощью к иностранным финансовым учреждениям.

«Но это создаст огромные трудности. Это будет крупное обязательство», - сказал аналитик Fitch Александр Данилов.

Издание также напоминает, что в придачу Сенат предлагает также запретить инвесторам покупать ценные бумаги российского правительства. Это тоже станет серьезным ударом для Кремля.

«Преследование российского суверенного долга из той категории шагов, которые достаточно жесткие, чтобы причинить боль, но не настолько жесткие, чтобы ударить прямо в лицо», - сказал бывший чиновник Госдепартамента по вопросам санкций Дэн Фрид.
 



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