Нападение в Керчи: посольства США, Канады, Великобритании и Польши сделали заявление
|17:49 18.10.2018
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|Крым
Представители дипломатии из США, Канады, Великобритании и Польши в Украине выразили сожаление по поводу трагедии, произошедшей накануне в одном из колледжей в оккупированной Керчи, где в результате взрыва и стрельбы погибли более 20 человек.
"Выражаем соболезнования семьям жертв нападения на колледж в Керчи на территории Крыма, оккупированного Россией. Мы хотим пострадавшим скорейшего выздоровления", - отметили в Посольстве Республики Польша в Киеве в Twitter, , передает УНН.
Трагедию прокомментировал и спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.
"Страшная атака на школу в Крыму. Нет оправдания такому насилию над невинными людьми", - подчеркнул Волкер.
С ним выразили согласие и в Посольстве США в Украине.
"Грущу по поводу ужасных событий сегодня в Керчи в Крыму. Мои соболезнования всем, кого коснулось это горе", - написала в своем Twitter и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.
Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Кроме погибших около 50 человек были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
По последней информации, число погибших в результате взрыва и стрельбы, которые произошли в колледже в Керчи, сегодня возросло до 21 человека.
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