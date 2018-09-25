Нападение в Керчи: посольства США, Канады, Великобритании и Польши сделали заявление

17:49 18.10.2018 0 комментариев Крым

Представители дипломатии из США, Канады, Великобритании и Польши в Украине выразили сожаление по поводу трагедии, произошедшей накануне в одном из колледжей в оккупированной Керчи, где в результате взрыва и стрельбы погибли более 20 человек.

"Выражаем соболезнования семьям жертв нападения на колледж в Керчи на территории Крыма, оккупированного Россией. Мы хотим пострадавшим скорейшего выздоровления", - отметили в Посольстве Республики Польша в Киеве в Twitter, , передает УНН.

Трагедию прокомментировал и спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. 

"Страшная атака на школу в Крыму. Нет оправдания такому насилию над невинными людьми", - подчеркнул Волкер. 
С ним выразили согласие и в Посольстве США в Украине. 

"Грущу по поводу ужасных событий сегодня в Керчи в Крыму. Мои соболезнования всем, кого коснулось это горе", - написала в своем Twitter и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Кроме погибших около 50 человек были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации. 

По последней информации, число погибших в результате взрыва и стрельбы, которые произошли в колледже в Керчи, сегодня возросло до 21 человека.



Ещё на эту тему:

16:12 18.10.2018
Украина требует от РФ отпустить моряков, незаконно задержанных в оккупированном Крыму
13:15 18.10.2018
Оккупантам мало – строят новое СИЗО в Инкермане
11:59 18.10.2018
Верховная Рада Украины почтила память "жертв безумия русского мира" в Керчи
11:15 18.10.2018
Стоимость авиабилетов в оккупированный Крым может снизиться после открытия железнодорожной части Керченского моста
10:01 18.10.2018
Трагедия в Керчи - следствие общей атмосферы в российском обществе
09:36 18.10.2018
Оккупационное "правительство" Севастополя сэкономило на дорогах ради обустройства "логова волков"
07:03 18.10.2018
Украина будет требовать экстрадиции задержанного в Москве "вице-премьера" оккупированного Крыма
18:55 17.10.2018
Фонд гарантирования подает иск против России в международный арбитраж за имущество потерянное в результате аннексии Крыма
17:43 17.10.2018
В дом "керченского стрелка" Рослякова пришли с обысками, он оказался поклонником Путина и "Новороссии" / Фото
17:07 17.10.2018
Пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрывов в Керчи
15:50 17.10.2018
Добро пожаловать в гавань. Крымчане, вас же предупреждали, что такое быть Россией, — Аркадий Бабченко
11:25 17.10.2018
В оккупированном Крыму оштрафовали 18 человек за отказ служить в армии страны агрессора
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
14:04 18.10.2018
Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
07:24 17.10.2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
13:46 16.10.2018
В столице Армении открыли первый памятник Тарасу Шевченко
15:36 11.10.2018
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
Все новости страны
Болгария Болгария
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
Все новости страны
Греция Греция
15:47 18.10.2018
Македония и НАТО начинают официальные переговоры о вступлении
17:34 17.10.2018
Глава МИД Греции подал в отставку
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
10:37 12.10.2018
В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
12:25 18.10.2018
Включение «евроинтеграции» в Конституцию Молдовы было принято в первом чтении, но провалено во втором
19:10 17.10.2018
Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявления для прессы
08:05 17.10.2018
На предстоящих парламентских выборах в Молдове, Москва никого не будет поддерживать, но у нее есть ожидания
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
Все новости страны
Россия Россия
20:15 18.10.2018
Как в России импортозамещают украинские комплектующие корабельных газотурбогенераторов
19:58 18.10.2018
Волкер: США будут вводить санкции против России раз в месяц-два
17:25 18.10.2018
Новые санкции США против России будут иметь эффект «выжженной земли»
16:36 18.10.2018
ФСБ РФ планирует взять под контроль Интернет для "информационной безопасности"
Все новости страны
Румыния Румыния
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
Все новости страны
Турция Турция
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
16:02 12.10.2018
Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
Все новости страны
Украина Украина
20:40 18.10.2018
ОПК просит Порошенко оказать содействие в начале финансирования в рамках ГОЗ создания необходимой ВМСУ инфраструктуры
19:31 18.10.2018
Вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Григорович" держит курс на оккупированный Севастополь
19:04 18.10.2018
Трагедия в Керчи - ребенок не должен держать в руках оружие! / Фото
18:14 18.10.2018
ФСБ готовит диверсии в оккупированном Крыму, чтобы повысить рейтинг Путина
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс