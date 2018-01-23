ФСБ РФ планирует взять под контроль Интернет для "информационной безопасности"

16:36 18.10.2018 0 комментариев Россия

Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности России генерал армии Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно быть под контролем компетентных служб для борьбы с терроризмом.

Об этом сообщил журналистам по итогам заседания Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, передает Украинская правда ссылаясь на ёТАСС.

По его словам, на заседании совета обсуждались вопросы, связанные с обеспечением безопасности в киберпространстве, в частности, постоянный мониторинг и обмен информацией, связанной с терроризмом или экстремизмом и функции ФСБ в этой сфере.

Он добавил, что рабочая группа экспертов выработает соответствующие предложения.

"Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно", - заявил Смирнов.

Представитель ФСБ добавил, что спецслужбы стран ШОС создали защищенный канал связи для оперативного обмена информацией, связанной с угрозами терроризма.

Смирнов отметил, что Россия во время своего председательства в Региональной антитеррористической структуре ШОС намерена проработать вопрос о создании общего центра "противодействия новым вызовам и угрозам безопасности".

Он добавил, что это было одно из предложений, озвученных президентом России Владимиром Путиным, и пока это находится на стадии внутригосударственного обсуждения.



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