Украина требует от РФ отпустить моряков, незаконно задержанных в оккупированном Крыму

16:12 18.10.2018 0 комментариев Крым

Уполномоченный ВР Людмила Денисова отмечает, что ФСБ РФ должно способствовать возвращению украинских моряков, незаконно задержанных в аннексированном Крыму в начале мая этого года.

Об этом Денисова написала в Facebook, сообщает Укринформ.

"Обращаюсь к ФСБ в отношении членов экипажа судна «ЯМК-0041»...На минувшей неделе советник Президента РФ на мой запрос ответил, что заграничные паспорта у экипажа судна никто не забирал и свобода их передвижения не ограничивалась. Но покинуть территорию Крыма они до сих пор не могут. В минувшее воскресенье нам все же удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию члена экипажа Геннадия Отичко. Поэтому возможен возврат и других. Александр Бортников (глава ФСБ - ред.), которому я направила письмо, должно этому поспособствовать", - отметила Денисова.

По ее словам, украинцев Сергея Калиниченко, Олега Блока и Руслана Скрипника продолжают незаконно удерживать на территории аннексированного Крыма.

"А все из-за того, что правоохранители агрессора беспричинно отобрали у них паспорта для выезда за границу", - подчеркнула омбудсмен.

Она рассказала, что по истечении почти шести месяцев ситуации сейчас во всех трех не самые лучшие: моряки и их семьи физически и морально истощены. Так, состояние здоровья Сергея Калиниченко значительно ухудшилось, он страдает на ладонный фиброматоз, который требует квалифицированного лечения. Олег Блок до задержания занимался своей 83-летней матерью. Она сейчас практически в беспомощном состоянии без сына не имеет возможности самостоятельно ухаживать за домом, покупать продукты питания. Ко всему, этой осенью Олег Блок планировал жениться, написала Денисова.

Кроме того, по ее словам, двое детей Руслана Скрипника уже почти полгода находятся без отца. Сейчас у семьи нет средств для содержания и обучения малышей, потому что они остались без кормильца.

Омбудсмен отметила, что 11 сентября из ФСБ ему сообщили, что меры процессуального принуждения к этим трем лицам не применялись.

Как известно, украинское судно "ЯМК-0041" было задержано ФСБ России у берегов оккупированного Крыма в начале мая за якобы незаконную добычу водных биологических ресурсов. Капитан судна - гражданин Украины Виктор Новицкий до сих пор содержится в следственном изоляторе Симферополя на территории временно оккупированного Крыма. Члены экипажа Сергей Калиниченко, Руслан Скрипник, Геннадий Отичко и Олег Блок вынуждены находиться в Крыму, поскольку у них забрали паспорта. По словам Денисовой, с мая она почти еженедельно обращалась в государственные органы Российской Федерации, которые причастны к решению вопроса возвращения украинских рыбаков домой, но не получила никакого ответа.



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