Македонская официальная делегация в Брюсселе начала переговоры о присоединении к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает портал МИА, передает Укринформ.

«Македония начала официальные переговоры о присоединении к НАТО в штаб-квартире блока в Брюсселе, где члены Комитета по интеграции НАТО и Рабочий комитет Македонии по интеграции в НАТО собрались для двухдневных консультаций», - говорится в сообщении.

НАТО пригласило Македонию присоединиться к альянсу в июле на Брюссельском саммите. Однако присоединение Македонии обусловлено выполнением соглашения о названии с Грецией.

Македония с началом сегодняшних переговоров в Брюсселе на самом деле открывает заключительный этап своих отношений с НАТО, прежде чем стать членом альянса.

Председатель Рабочего комитета Македонии по присоединению к НАТО Стево Пендаровски отметил, что процесс должен завершиться до конца 2018 года, имея в виду, что Македония подпишет в январе следующего года протокол о присоединении к альянсу, который даст ей право участвовать во всех органах НАТО без права голоса, а полноправное членство должно начаться после того, как все государства-члены ратифицируют протокол о присоединении Македонии в своих парламентах.

В случае с Македонией Греция, как ожидается, будет первым государством-членом, которое ратифицирует этот протокол, как только Македония выполнит свои обязательства, вытекающие из соглашения о названии.

Напомним, постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов предложил Македонии вступить в Евразийский союз в качестве альтернативы присоединения к ЕС и НАТО.