На текущей неделе в Европейском Парламенте рассмотрят ситуацию на Азовском море.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает SeafarersJournal.

Он отметил, что евродепутаты рассмотрят проблему эскалации Россией обстановки в акватории Азовского моря.

«На днях в Европарламенте состоятся консультации относительно эскалации Россией ситуации в Азовском море», — заявил главный украинский дипломат.

Украинская сторона надеется на полное понимание ситуации в Азовском бассейне. Также МИД ждет от Европарламента практических идей решения кризиса в регионе.

Напомним, что «Азовский кризис» начался весной этого года. За предыдущие месяцы пограничные силы ФСБ России задержали более сотни судов, направляющихся или выходящих из портов Украины – Мариуполя и Бердянска. Ситуация привела с очередному дипломатическому противоборству между странами и волне взаимных обвинений в СМИ и на высшем уровне.