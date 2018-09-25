МИД Украины ждет от Европарламента практических идей решения кризиса на Азовском море
|15:20 18.10.2018
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|Крым
На текущей неделе в Европейском Парламенте рассмотрят ситуацию на Азовском море.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает SeafarersJournal.
Он отметил, что евродепутаты рассмотрят проблему эскалации Россией обстановки в акватории Азовского моря.
«На днях в Европарламенте состоятся консультации относительно эскалации Россией ситуации в Азовском море», — заявил главный украинский дипломат.
Украинская сторона надеется на полное понимание ситуации в Азовском бассейне. Также МИД ждет от Европарламента практических идей решения кризиса в регионе.
Напомним, что «Азовский кризис» начался весной этого года. За предыдущие месяцы пограничные силы ФСБ России задержали более сотни судов, направляющихся или выходящих из портов Украины – Мариуполя и Бердянска. Ситуация привела с очередному дипломатическому противоборству между странами и волне взаимных обвинений в СМИ и на высшем уровне.
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