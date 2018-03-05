Суд отменил арест средств, изъятых по делу о "вышках Бойко"
|14:30 18.10.2018
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|Украина
Печерский суд отменил арест средств, изъятых 11 июля при обыске по делу о так называемых "вышках Бойко".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Судебный репортер".
По одному решению суда от 12 октября отменен арест 223 тыс. долларов и 1 290 евро, по другому - 162 тыс. долларов и 71,4 тыс. евро.
Деньги арестовали 3 августа с целью сохранения вещественных доказательств.
Вместе с тем по состоянию на 12 октября владельцы средств не были подозреваемыми.
Кроме того, суду предоставлены документы, подтверждающие законное происхождение средств. В реестре указано, что содержание постановлений об аресте средств запрещено к обнародованию.
По версии следствия, в марте-сентябре 2010 года участники преступной организации спланировали закупку двух самоподъемных плавучих буровых установок не напрямую у производителя, а через подконтрольные фиктивные предприятия Highway Investment Processing LLP и Rigas Kugu Buvetava по явно завышенным ценам и завладели государственными средствами в сумме более 400 млн долларов.
Историю с их приобретением назвали "вышками Бойко" в честь тогдашнего министра энергетики Юрия Бойко, который сейчас является одним из лидеров партии "Оппозиционный блок".
Как писало РБК-Украина, доказать причастность Бойко к делу о буровых установках будет сложно без показаний депутата от "Оппоблока" Евгения Бакулина, который возглавлял "Нафтогаз" в 2010 году.
Напомним, что в начале августа Печерский суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины наложил арест на имущество латвийского миллионера Василия Мельника в деле о "вышках Бойко". Арест наложен по делу о завладении средствами "Нафтогаз Украины" в сумме 1,7 млрд грн. Василий Мельник является главой правления компании RIGAS KUGU BUVETAVA, через которую осуществлялась покупка буровых установок по завышенной цене.
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