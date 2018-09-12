Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
|14:04 18.10.2018
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|Армения
Премьер Никол Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме.
Об этом в интервью РИА Новости сказал бывший президент Армении Роберт Кочарян, сообщает NEWS.am.
«Сложно в нашей ситуации резко менять подходы. Мы находимся в конкретном военно-политическом союзе, и какой-то видимой альтернативы этому нет. Я думаю, что если и будут некоторые развороты, то они будут делаться в мягкой форме в расчете на некий временной интервал», — сказал Кочарян.
Он считает, что раньше у Пашиняна были радикальные подходы к политике.
«Но одно дело быть в оппозиции и говорить о том, что военные базы надо выводить из Армении, надо вступать в НАТО и все прочее. И другое дело, когда ты несешь прямую ответственность за безопасность, за урегулирование карабахской проблемы. Ты приземляешься и начинаешь реально смотреть на то, что ты будешь делать», — добавил Кочарян.
По его словам, другой вопрос, насколько все это будет искренне.
«Если ты 20 лет думал совершенно по-другому и был убежден в своей правоте, очевидно, что за день ты не поменяешь свои взгляды на 180 градусов», — отметил экс-президент.
Отвечая на вопрос, видит ли он попытки отойти от сотрудничества с Россией, Кочарян отшутился. "Недавно Comedy club показал в Ереване очень интересную сценку, когда несколько стран обсуждают свои взаимоотношения. Очень метко и с юмором описывают то, что происходит сейчас, и то, что, вероятнее всего, будет происходить в ближайшие два-три года", — добавил Кочарян.
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