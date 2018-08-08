После полного провала "круизного недоразумения", компания-оператор объявила о грандиозных планах

13:41 18.10.2018 0 комментариев Крым

Несмотря на многочисленные казусы и срывы рейсов, которые происходили с "круизным недоразумением" «Князь Владимир» в курортном сезоне 2018-го года, в компании «Черноморские круизы» заявили о подготовке к следующей туристической навигации.

По словам генерального директора компании Виктора Глуховщенко, в первый рейс теплоход отправится 28 апреля 2019-го года, сообщают Новости Крыма.

Маршрут будет прежним, но при этом изменится время стоянок в городах Крыма. В частности, планируется, что в Ялте теплоход будет один день, а в Севастополе – два. Что касается цен, их определят ближе к весне. Гендиректор сообщил только, что стоимость поездки будет повышаться в летние месяцы.

Как известно, в этом году несколько рейсов "круизного недоразумения" было сорвано из-за технической неисправности теплохода. А в одном из состоявшихся, «Князь Владимир» не выдержал небольшого шторма. В ялтинский порт его тащили на буксире.



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