Нелегитимный губернатор оккупированного Севастополя в эфире телеканала ОТР подтвердил неизбежность строительства СИЗО в Инкермане неизбежно, поскольку «это мнение МВД».

Об этом сообщает Флот - 2017 ссылаясь на Примечания.

«Мы, жители Инкермана, изначально были против строительства изолятора временного содержания, потому что (в радиусе) предполагаемого строительства расположены библиотека, школа, другие соцобъекты. Почему правительство Севастополя игнорирует наше мнение?», - так звучал вопрос дозвонившейся в эфир телепрограммы жительницы Инкермана.

«Губернатор» Дмитрий Овсянников на вопрос жительницы Инкермана ответил, что строительство неизбежно, так как «это мнение МВД», но пообещал, что стройка будет компенсирована благоустройством города – строительством новых социальных объектов.

«То, что объект нужен, мы под сомнение не ставим, — говорит Овсянников. — Изначально предполагался Инкерман — это тоже не новость. Это мнение МВД России. Данные действия мы должны компенсировать дополнительными мерами по благоустройству Инкермана. Предусмотрено строительство нескольких социальных объектов — это водно-гребная база, бассейн... Этот объект принесет больше порядка – безопасность, современные технологии. Постараемся сделать так, чтобы это не вызывало у жителей Инкермана никаких негативных чувств. Это основная задача».

По словам ставленника оккупационного режима, в планах так называемого «правительства Севастополя» много подобных непростых строек в разных районах оккупированного Севастополя, вроде наркоклиники, и недовольные близостью таких объектов будут всегда. Недовольство местных жителей «правительство» планирует компенсировать благоустройством.