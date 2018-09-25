Россия не допустит совместных учений Украины и НАТО в Азовском море и хочет встречи в "нормандском формате"
|12:50 18.10.2018
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|Крым
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что РФ намерена не допустить совестных учений Украины и стран Организации североатлантического договора (НАТО) в Азовском море.
Об этом он сказал в интервью французским СМИ, передают Українськi Новини.
"Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", - заявил он.
Кроме того, Лавров отметил, что Россия выступает за проведение очередной встречи глав государств в "нормандском формате" (Украина - Россия -Германия - Франция).
Также глава МИД РФ настаивает, что результаты указанного саммита должны быть зафиксированы письменно.
Напомним: В НАТО обеспокоены обострением ситуации в Азовском море из-за действий РФ.
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