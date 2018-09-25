Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что РФ намерена не допустить совестных учений Украины и стран Организации североатлантического договора (НАТО) в Азовском море.

Об этом он сказал в интервью французским СМИ, передают Українськi Новини.

"Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", - заявил он.

Кроме того, Лавров отметил, что Россия выступает за проведение очередной встречи глав государств в "нормандском формате" (Украина - Россия -Германия - Франция).

Также глава МИД РФ настаивает, что результаты указанного саммита должны быть зафиксированы письменно.

Напомним: В НАТО обеспокоены обострением ситуации в Азовском море из-за действий РФ.