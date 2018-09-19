Включение «евроинтеграции» в Конституцию Молдовы было принято в первом чтении, но провалено во втором

12:25 18.10.2018 0 комментариев Молдова

Проект по внесению поправок в Конституцию Республики Молдова и вводу европейской интеграции как стратегического вектора развития страны был принят сегодня в первом чтении.

Об этом сообщает Молдпрес.

Проект был одобрен в первом чтении в самом начале пленарного заседания парламента, после чего спикер Андриан Канду предложил  рассмотреть проект в окончательном чтении, однако фракция ЛП потребовала получасового перерыва.

Документ рассматривался на прошлой неделе, а депутаты ПСРМ покинули зал заседаний.

Сегодня, 18 октября, утром председатель парламента Андриан Канду провел брифинг, в ходе которого отметил, что если проект не наберет необходимого количества голосов, это будет провалом не только для политиков, но и для страны, у которой есть реальный шанс на европейское будущее.

Председатель парламента  отметил, что демократы рассмотрели возможность провести референдум по вопросу ввода «евроинтеграции» в Конституцию Республики Молдова.

Инициатива по внесению поправок в Конституцию принадлежит группе депутатов из парламентской коалиции. Проект был разработан рабочей группой, созданной Постановлением парламента №. 209 от 6 октября 2017 года, в состав которой вошли эксперты, представители академических кругов и власти. 11 декабря 2017 года Конституционный суд выдал заключение по проекту закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Молдова.

Отношения Республики Молдова с Европейским союзом установлены 28 ноября 1994 года Соглашением о партнерстве и сотрудничестве. В январе 2010 года Республика Молдова и ЕС приступили к переговорам по Соглашению об ассоциации. 2 июля 2014 года Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и ЕС было ратифицировано в ходе пленарного заседания парламента. Парламент Республики Молдова подтвердил свой вектор европейской интеграции Постановлениями №. 274 от 14 ноября 2013 года, №. 218 от 29 июля 2016 года.



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